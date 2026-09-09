Złota Piłka powinna trafić do tego piłkarza. Henry wybrał zwycięzcę

Kylian Mbappe powinien wygrać Złotą Piłkę - twierdzi Thierry Henry. Zdaniem legendarnego napastnika to właśnie piłkarz Realu Madryt jest głównym faworytem do prestiżowej nagrody.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Mbappe faworytem do zdobycia Złotej Piłki

Złota Piłka za 2026 rok zostanie przyznana w październiku. Uroczysta gala odbędzie się 26 października w Londynie. W porównaniu do poprzednich lat ciężko wskazać wyraźnego faworyta. Największe szanse mają: Kylian Mbappe, Harry Kane, Michal Olise czy Lamine Yamal.

Swojego faworyta wskazał Thierry Henry. Były legendarny piłkarz zasugerował, że osobiście wybrałby Kyliana Mbappe. Za kandydaturą francuskiego zawodnika przemawia fakt indywidualnych osiągnięć i statystyk. Na podium umieściłby również Michaela Olise.

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– Gdyby wygrał mistrzostwa świata, myślę, że Lionel Messi zdobyłby Złotą Piłkę. Michael Olise też byłby bardzo blisko. Moim faworytem jest jednak Kylian Mbappe. Ludzie powiedzą mi, że niczego nie wygrał, ale niektórzy powinni trochę poszukać i zobaczyć, że w przeszłości zdarzali się zdobywcy Złotej Piłki, którzy w roku poprzedzającym triumf również nie sięgnęli po żadne trofeum – powiedział Thierry Henry, cytowany przez serwis FootMercato.

– Dla mnie numerem jeden jest Kylian. Wystarczy spojrzeć na to, czego dokonał indywidualnie: został królem strzelców Ligi Mistrzów, La Liga i mistrzostw świata. Olise z kolei ma równie imponujące liczby pod względem asyst. To po prostu coś niesamowitego. Postawiłbym więc na Mbappe, a Michael Olise byłby tuż za nim – dodał.

Rok temu Złota Piłka trafiła do Ousmane Dembele. W tym roku piłkarz PSG również jest wymieniany w gronie zawodników, którzy mają szanse na triumf.