Jan Urban odkryje karty. Padła kluczowa data dla reprezentacji Polski

Tego dnia Jan Urban ogłosi powołania. Jest konkretna godzina
Jan Urban nie będzie długo trzymał kibiców w niepewności. Poznaliśmy termin, w którym selekcjoner reprezentacji Polski przedstawi listę zawodników na najbliższe spotkania. Będzie to ważny moment przed kolejnym zgrupowaniem kadry.
Jak przekazał na platformie X dziennikarz Jakub Kłyszejko z TVP Sport, Urban ogłosi swoje decyzje 18 września o godzinie 9:00. Co istotne, kibice nie będą musieli czekać na komunikaty po konferencji. Sam moment prezentacji powołań będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem platformy PZPN+.
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Dla selekcjonera będzie to kolejne wyzwanie po niezbyt udanym poprzednim zgrupowaniu. Reprezentacja Polski najpierw przegrała z Ukrainą (0:2), a następnie zremisowała z Nigerią (2:2). Wyniki nie spełniły oczekiwań. W związku z tym przed Urbanem stoi zadanie odbudowania zespołu i znalezienia odpowiednich rozwiązań przed rywalizacją o punkty.
Biało-czerwonych czekają wymagające spotkania. W pierwszej części zmagań zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Zarówno na własnym terenie, jak i na wyjeździe. W terminarzu znalazły się również mecze ze Szwecją oraz Rumunią.
Stawką będzie walka o powrót do najwyższej dywizji Ligi Narodów UEFA. Zwycięzca grupy zapewni sobie bezpośredni awans, natomiast druga drużyna otrzyma możliwość wywalczenia promocji w barażach. Trzecia lokata oznaczać będzie konieczność walki o utrzymanie, a ostatni zespół w tabeli spadnie poziom niżej.