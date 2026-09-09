Jan Urban odkryje karty. Padła kluczowa data dla reprezentacji Polski

Jan Urban ogłosi powołania zawodników do reprezentacji Polski 18 września o godzinie 9:00. Taką informację podał na platformie X dziennikarz Jakub Kłyszejko z TVP Sport.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Tego dnia Jan Urban ogłosi powołania. Jest konkretna godzina

Jan Urban nie będzie długo trzymał kibiców w niepewności. Poznaliśmy termin, w którym selekcjoner reprezentacji Polski przedstawi listę zawodników na najbliższe spotkania. Będzie to ważny moment przed kolejnym zgrupowaniem kadry.

Jak przekazał na platformie X dziennikarz Jakub Kłyszejko z TVP Sport, Urban ogłosi swoje decyzje 18 września o godzinie 9:00. Co istotne, kibice nie będą musieli czekać na komunikaty po konferencji. Sam moment prezentacji powołań będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem platformy PZPN+.

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Dla selekcjonera będzie to kolejne wyzwanie po niezbyt udanym poprzednim zgrupowaniu. Reprezentacja Polski najpierw przegrała z Ukrainą (0:2), a następnie zremisowała z Nigerią (2:2). Wyniki nie spełniły oczekiwań. W związku z tym przed Urbanem stoi zadanie odbudowania zespołu i znalezienia odpowiednich rozwiązań przed rywalizacją o punkty.

🆕Powołania na wrześniowo-październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski zostaną ogłoszone w piątek, 18 września, o godz. 9:00. Transmisję z ogłoszenia powołań będzie można obejrzeć na platformie PZPN+. @sport_tvppl — Jakub Kłyszejko (@jakubklyszejko) September 9, 2026

Biało-czerwonych czekają wymagające spotkania. W pierwszej części zmagań zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Zarówno na własnym terenie, jak i na wyjeździe. W terminarzu znalazły się również mecze ze Szwecją oraz Rumunią.

Stawką będzie walka o powrót do najwyższej dywizji Ligi Narodów UEFA. Zwycięzca grupy zapewni sobie bezpośredni awans, natomiast druga drużyna otrzyma możliwość wywalczenia promocji w barażach. Trzecia lokata oznaczać będzie konieczność walki o utrzymanie, a ostatni zespół w tabeli spadnie poziom niżej.