Zidane wskazał najlepszego piłkarza w historii. Wybrał między Ronaldo a Messim

12:05, 9. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Marca

Zinedine Zidane w rozmowie z dziennikiem Marca wskazał najlepszego piłkarza w historii. Według byłego trenera Realu Madryt debata na ten temat nie ma sensu, ponieważ to Leo Messi jest najlepszy w historii.

Zinedine Zidane
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Jun QIAN / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane uważa Messiego za najlepszego w historii

Zinedine Zidane został niedawno selekcjonerem reprezentacji Francji i obecnie przygotowuje się do debiutu w nowej roli. Przy okazji ogłoszeń nominacji do Złotej Piłki były trener Realu Madryt został zapytany o to, kto jego zdaniem jest najlepszym piłkarzem w historii. Chodziło oczywiście o wybór pomiędzy Cristiano Ronaldo a Leo Messim. Odpowiedź francuskiego szkoleniowca może być dla wielu osób dużym zaskoczeniem.

Choć przez lata współpracował z Portugalczykiem w Realu Madryt, bez wahania wskazał na Leo Messiego. Zasugerował nawet, że Argentyńczyk może zdobyć w tym roku Złotą Piłkę. Co więcej, uważa, że debata na ten temat nie ma żadnego sensu, ponieważ wybór powinien być prosty.

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Myślę, że ludzie naprawdę nie zdają sobie sprawy, jak niesamowite jest to, że w wieku 39 lat wciąż można należeć do najlepszych piłkarzy na świecie. Nie zdziwiłbym się, gdyby Messi zdobył tę nagrodę – powiedział Zinedine Zidane, cytowany przez dziennik Marca.

Jeśli ktoś wciąż ma wątpliwości w dyskusji o tym, kto jest najlepszym piłkarzem w historii, to naprawdę nie wiem, co taka osoba robi w świecie futbolu – dodał.

Wśród 30. zawodników nominowanych do Złotej Piłki nie znalazł się Cristiano Ronaldo. Pełną listę możecie zobaczyć tutaj. Zabrakło także dwóch gwiazd FC Barcelony, a dokładnie Raphinhi oraz Pedriego.

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