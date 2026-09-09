Borussia Dortmund ma nowego rekordzistę. Lewandowski stracił rekord

Serhou Guirassy stał się rekordzistą Borussii Dortmund pod względem liczby bramek w Lidze Mistrzów. Gwinejczyk ma 19 trafień w 25 meczach. Poprzednim rekord należał do Roberta Lewandowskiego.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Guirassy pobił rekord Lewandowskiego w Borussii

Robert Lewandowski w latach 2010-2014 był związany z Borussią Dortmund. W klubie strzelił łącznie 103 gole i zanotował 42 asysty w 187 meczach. Do niedawna reprezentant Polski był rekordzistą klubu pod względem bramek strzelonych w Lidze Mistrzów. W barwach BvB zdobył 17 bramek w elitarnych rozgrywkach. W miniony wtorek (8 września) rekord odebrał mu Serhou Guirassy, który popisał się dubletem.

Dla Gwinejczyka było to 18. i 19. trafienie w Lidze Mistrzów w barwach Borussii Dortmund. Jednocześnie stał się nowym rekordzistą. Co ciekawe, mecz przeciwko Villarrealowi był jego 100. występem w klubie. Łącznie od 2024 roku udało mu się zdobyć aż 64 bramki.

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Guirassy nie ukrywał, że to dla niego wyjątkowe osiągnięcie. Podkreślił, że pobicie rekordu Lewandowskiego to dla niego ważny moment. „To coś wyjątkowego pobić rekord Roberta Lewandowskiego, bo jest świetnym napastnikiem” – powiedział Guirassy, cytowany przez Goal.com.

W przeszłości Guirassy zachwycał skutecznością w barwach innego niemieckiego klubu. W latach 2022-2024 grał dla VfB Stuttgart. Ma także w CV występy w Rennes, Amiens i FC Koeln, Lille, Auxerre czy Stade Laval.

Borussia Dortmund udanie rozpoczęła sezon w Bundeslidze. Po 2. kolejkach mają na swoim koncie 6 punktów i zajmują 3. miejsce w tabeli.