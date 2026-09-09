Historyczna decyzja UEFA. Polska dostała dodatkowe miejsce

Wielka zmiana dla Polski. UEFA otworzyła nowe możliwości
PKO BP Ekstraklasa może mieć powody do zadowolenia. UEFA zatwierdziła kalendarz rozgrywek klubowych na sezon 2027/28 oraz tak zwaną access list, czyli dokument określający sposób kwalifikacji poszczególnych lig do europejskich pucharów. Dla polskich klubów oznacza to historyczną zmianę.
Polska zajmuje obecnie 12. miejsce w rankingu UEFA, a ta pozycja daje wyjątkowe możliwości. Po raz pierwszy w historii dwa zespoły z naszego kraju będą miały zagwarantowany udział w fazie zasadniczej europejskich rozgrywek. To efekt rosnącego dorobku punktowego polskich klubów w ostatnich sezonach.
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Nie oznacza to jednak, że każdy z tych zespołów od razu rozpocznie rywalizację w fazie ligowej. Kluczowe znaczenie będzie miało miejsce zajęte w krajowych rozgrywkach oraz ścieżka kwalifikacyjna przypisana Polsce. UEFA poprzez access list precyzyjnie określiła, z jakiego poziomu poszczególne drużyny będą rozpoczynały walkę o awans.
Dla polskiej piłki jest to kolejny sygnał, że dobre występy klubów na arenie międzynarodowej zaczynają przynosić wymierne efekty. Każdy dodatkowy zespół w Europie oznacza bowiem nie tylko większe możliwości sportowe, ale również szansę na zdobycie kolejnych punktów do rankingu UEFA oraz poprawę sytuacji w następnych sezonach.
Według informacji Ekstraklasa.org nowe zasady będą obowiązywały od sezonu 2027/28. Polska po raz pierwszy będzie mogła wprowadzić zatem do fazy zasadniczej europejskich pucharów aż dwa kluby. To ważna wiadomość zarówno dla czołowych drużyn PKO BP Ekstraklasy, jak i całej krajowej piłki nożnej.