Historyczna decyzja UEFA. Polska dostała dodatkowe miejsce

PKO BP Ekstraklasa poznała ważne zasady. Z informacji Ekstraklasa.org wynika, że Polska po raz pierwszy będzie mogła liczyć na dwa miejsca w fazie zasadniczej europucharów.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Ekstraklasa logo

Wielka zmiana dla Polski. UEFA otworzyła nowe możliwości

PKO BP Ekstraklasa może mieć powody do zadowolenia. UEFA zatwierdziła kalendarz rozgrywek klubowych na sezon 2027/28 oraz tak zwaną access list, czyli dokument określający sposób kwalifikacji poszczególnych lig do europejskich pucharów. Dla polskich klubów oznacza to historyczną zmianę.

Polska zajmuje obecnie 12. miejsce w rankingu UEFA, a ta pozycja daje wyjątkowe możliwości. Po raz pierwszy w historii dwa zespoły z naszego kraju będą miały zagwarantowany udział w fazie zasadniczej europejskich rozgrywek. To efekt rosnącego dorobku punktowego polskich klubów w ostatnich sezonach.

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Nie oznacza to jednak, że każdy z tych zespołów od razu rozpocznie rywalizację w fazie ligowej. Kluczowe znaczenie będzie miało miejsce zajęte w krajowych rozgrywkach oraz ścieżka kwalifikacyjna przypisana Polsce. UEFA poprzez access list precyzyjnie określiła, z jakiego poziomu poszczególne drużyny będą rozpoczynały walkę o awans.

Dla polskiej piłki jest to kolejny sygnał, że dobre występy klubów na arenie międzynarodowej zaczynają przynosić wymierne efekty. Każdy dodatkowy zespół w Europie oznacza bowiem nie tylko większe możliwości sportowe, ale również szansę na zdobycie kolejnych punktów do rankingu UEFA oraz poprawę sytuacji w następnych sezonach.

‼️UEFA poinformowała o zatwierdzeniu kalendarza rozgrywek klubowych na sezon 2027/28 oraz przedstawiła tzw. access list.



Zgodnie z obowiązującym modelem Polska, sklasyfikowana na 12. miejscu w rankingu UEFA, po raz pierwszy w historii będzie miała zagwarantowany udział dwóch… pic.twitter.com/Y9g0GIUEA2 — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) September 9, 2026

Według informacji Ekstraklasa.org nowe zasady będą obowiązywały od sezonu 2027/28. Polska po raz pierwszy będzie mogła wprowadzić zatem do fazy zasadniczej europejskich pucharów aż dwa kluby. To ważna wiadomość zarówno dla czołowych drużyn PKO BP Ekstraklasy, jak i całej krajowej piłki nożnej.