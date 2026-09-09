Mbappe ocenił Mourinho. Co za słowa o trenerze Realu Madryt

Jose Mourinho pracuje w Realu Madryt dopiero od lipca. Mimo tak krótkiego czasu piłkarze są pod ogromnym wrażeniem. Kylian Mbappe wręcz wystawił mu laurkę w rozmowie z mediami.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mourinho doceniony przez Mbappe

Real Madryt bardzo dobrze wszedł w sezon, odnosząc cztery zwycięstwa w pięciu meczach. We wtorek na inaugurację Ligi Mistrzów podopieczni Jose Mourinho pokonali Inter Mediolan (2:1). Jedną z bramek strzelił Kylian Mbappe, który imponuje skutecznością. W pięciu spotkaniach strzelił łącznie pięć goli. Portugalski szkoleniowiec nie szczędził mu pochwał po spotkaniu, sugerując, że znów zostanie królem strzelców Ligi Mistrzów.

Mbappe również pozytywnie wypowiadał się na temat Mourinho. Dla piłkarza to pierwsze tygodnie współpracy z The Special One. 63-latek objął ponownie stanowisko trenera Los Blancos przed startem bieżącego sezonu. Jego przyjście od razu wywarło duży wpływ w szatni.

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– Jose Mourinho naprawdę sprawia, że czujesz, że żyjesz. Potrafi sprawić, że czujesz się wyjątkowo i jesteś cały czas zaangażowany w swoją pracę. Wprowadza ogromną presję i intensywność, zarówno na boisku, jak i poza nim. Dużo rozmawia z zawodnikami i bardzo dokładnie mówi nam, czego od nas oczekuje. Kiedy trener daje ci takie zaufanie, nie chcesz go zawieść. Chcesz po prostu dać z siebie wszystko – powiedział Kylian Mbappe.

Przed przerwą na reprezentacje Real Madryt rozegra jeszcze trzy mecze w lidze. Podopieczni Mourinho zmierzą się z Rayo Vallecano, Elche oraz Atletico Madryt. Na ten moment zajmują 3. miejsce w tabeli La Liga.