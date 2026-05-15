Marcus Thuram i Inter Mediolan przeprowadzą rozmowy kontraktowe

Inter Mediolan zdominował włoskie podwórko. Podopieczni Cristiana Chivu zostali mistrzami Serie A, a także sięgnęli po krajowy puchar. Władze klubu już w pełni mogą się skupić na budowie składu. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że Nerazzurri są gotowi usiąść z Marcusem Thuramem do rozmów kontraktowych.

Obecny kontrakt francuskiego snajpera obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Inter Mediolan jednak wiąże jeszcze dłuższą przyszłość ze swoim napastnikiem. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Nerazzurri mogą pozbyć się 28-latka. Zainteresowanie nim wykazywała chociażby FC Barcelona. Znakomita końcówka sezonu jednak sprawiła, że klub wciąż chce mieć w swoich szeregach syna legendarnego Liliana.

Marcus Thuram niedawno świętował mistrzostwo Włoch i zdobycie krajowego pucharu, a teraz okazało się, że zawodnik załapał się także do kadry Francji na zbliżające się Mistrzostwa Świata 2026. Powołanie napastnika Interu Mediolan nie może dziwić. Zawodnik odgrywa znaczącą rolę w reprezentacji prowadzonej przez Didiera Deschampesa.

W obecnym sezonie Marcus Thuram rozegrał 44 spotkania w koszulce Interu Mediolan. Francuz zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 18 trafień, a także zaliczył dziewięć asyst.