AS Roma może zostać osłabiona w letnim okienku transferowym. Giallorossi mogą stracić Mile Svilara. Serbski bramkarz jest łączony z przeprowadzką do Besiktasu - informuje Gianluca Di Marzio.

AS Roma może dokonać niemożliwego i awansować do Ligi Mistrzów, co jeszcze kilka tygodni temu wydawało się niemożliwe. Przede wszystkim podopieczni Gian Piero Gasperiniego muszą liczyć na wpadkę AC Milanu oraz swoje zwycięstwa. Sprawa awansu pozostaje otwarta, ponieważ jednak obie drużyny nie prezentują formy na miarę awansu do kolejnej edycji Champions League.

Tymczasem z obozu AS Romy napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe. Z informacji przekazanych przez Gianlukę Di Marzio dowiadujemy się, że Stadio Olimpico może opuścić Mile Svilar. Serbski bramkarz jest łączony z zaskakującym kierunkiem. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Besiktasu.

Przeprowadzka Mile Svilara do Turcji byłaby ogromnym szokiem. Bramkarz AS Romy jest bez wątpienia jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Serie A. Serb, jeśli miałby odchodzić z drużyny Gian Piero Gasperiniego, to tylko do lepszego zespołu. Transfer do Besiktasu byłby dla niego krokiem wstecz w piłkarskiej karierze.

Mile Svilar w trwającej kampanii rozegrał 46 spotkania między słupkami AS Romy. Statystyki reprezentanta Serbii są godne pochwały. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 19 czystych kont.