Alisson Becker jest o krok od opuszczenia Liverpoolu. Brazylijczyk otrzymał już ofertę podpisania kontraktu z Juventusem. Golkiper natychmiastowo się zgodził - informuje "Daily Briefing".

PressFocus Na zdjęciu: Alisson Becker

Alisson Becker zgodził się na transfer do Juventusu! Kontrakt na stole

Od wielu tygodni trwa transferowa saga z udziałem Alissona Beckera. Reprezentant Brazylii przestał być w planach Liverpoolu i jest coraz większa szansa na transfer. Z informacji przekazanych przez „Daily Briefing” dowiadujemy się, że Juventus złożył ofertę bramkarzowi The Reds. Zawodnik podjął natychmiastowo decyzję i wyraził chęć przeprowadzki do Turynu.

Wspomniane źródło zdradza, że Juventus spełni oczekiwania finansowe Alissona Beckera. Brazylijczyk otrzymał propozycję podpisania kontraktu, na mocy którego zarabiałby aż 15 milionów euro rocznie. To ogromna kwota, jak na standardy włoskiego zespołu. Wszystko wskazuje na to, że golkiper Liverpoolu w przyszłym sezonie będzie występował pod okiem Luciano Spallettiego.

Warto zaznaczyć, że Alisson Becker ma doświadczenie z gry w Serie A i te jego wspomnienia są bardzo dobre. Brazylijczyk występował w AS Romie i swoją znakomitą postawą między słupkami zapracował sobie na transfer do Liverpoolu. Reszta jest już historią. Powrót golkipera na włoską ziemię będzie wielkim wydarzeniem. Niekoniecznie jednak dla fanów ze stolicy Italii.

Alisson Becker w trwającej kampanii rozegrał 34 spotkania w między słupkami Liverpoolu. Brazylijczyk może się pochwalić świetną liczbą czystych kont. Udało mu się aż 13-krotnie zakończyć mecz bez straconego gola.