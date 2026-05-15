Milan musi spełnić dwa warunki, żeby Maignan nie odszedł do Chelsea

Mike Maignan ponownie jest łączony z transferem do Chelsea. Jak podaje La Gazzetta dello Sport bramkarz zostanie w Milanie, o ile klub spełni dwa postawione przez niego warunki. Jednym z nich jest awans do Ligi Mistrzów.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Maignan zostanie w Milanie, ale muszą awansować do Ligi Mistrzów

Na początku roku przyszłość Mike’a Maignana wydawała się leżeć z daleka od Mediolanu. Natomiast otoczenie zawodnika po trudnych negocjacjach z AC Milanem doszło do porozumienia ws. przedłużenia kontraktu. W ten sposób bramkarz podpisał nową umowę do czerwca 2031 roku. Nie oznacza to jednak, że na pewno zostanie na San Siro w następnym sezonie.

W przeszłości mocno interesowała się nim Chelsea. Z informacji La Gazzetta dello Sport wynika, że Londyńczycy ponownie myślą o ściągnięciu reprezentanta Francji. Maignan chciałby zostać we Włoszech i postawił Rossonerim dwa warunki.

Jeśli zostaną spełnione, bramkarz pozostanie w klubie. Jeśli nie, można spodziewać się przeprowadzki do Chelsea. Co musi się stać, żeby 30-latek pozostał w Milanie? Włoska prasa pisze przede wszystkim o awansie do Ligi Mistrzów. Na ten moment zajmują dopiero 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 67 punktów. Walka o elitarne rozgrywki potrwa do ostatniej kolejki. W grze są aż cztery zespoły. Na ten moment Mediolańczycy są na miejscach premiowanych awansem, ale Roma ma tyle samo punktów, a Como tylko o 2 oczka mniej.

Drugim warunkiem ma być przyszłość Maxa Allegriego. Bramkarz postawił warunek, że włoski taktyk musi pozostać na stanowisku, jeśli on sam ma nadal grać na San Siro. Na Półwyspie Apenińskim pojawiły się informacje, że Allegri mógłby odejść po sezonie.

W tym sezonie Maignan rozegrał 39 spotkań, w których 16 razy zachował czyste konto. Z Milanem jest związany od lipca 2021 roku.