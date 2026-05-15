Błahy powód, wielkie konsekwencje. Milan w środku burzy

10:22, 15. maja 2026
Luka Pawlik
Źródło: Corriere della Sera

AC Milan znalazł się w centrum narastającego konfliktu między Zlatanem Ibrahimoviciem a Massimiliano Allegrim. Ten może jednocześnie mieć wpływ na przyszłość trenera w klubie.


fot. Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri coraz bliżej odejścia? Napięcia w Milanie eskalują

AC Milan według „Corriere della Sera” obserwuje coraz poważniejsze napięcia na linii Zlatan Ibrahimović-Massimiliano Allegri. Relacje obu wpływowych postaci mają być na tyle złe, że przyszłość szkoleniowca po sezonie stanęła pod dużym znakiem zapytania.

Źródłem konfliktu mają być różnice w wizji funkcjonowania klubu, od polityki transferowej, przez budżet, aż po sposób zarządzania drużyną. Napięcia miały narastać od miesięcy, a jednym z zapalników miała być decyzja dotycząca wyboru trzeciego bramkarza na kolejny sezon, przekonuje gazeta. Chociaż sprawa wydaje się błaha, w rzeczywistości stała się symbolem głębszego sporu o wpływy w klubie.

„Corriere della Sera” zaznacza, że to jedynie „wierzchołek góry lodowej”, ponieważ różnice zdań dotyczą wielu kluczowych obszarów. Ibrahimović i Allegri mają prezentować odmienne podejście do budowy zespołu oraz planowania kolejnych okien transferowych.

Milan w tym czasie zmaga się również z problemami sportowymi i walką o miejsce w Lidze Mistrzów, co tylko potęguje presję wewnątrz klubu. W tym kontekście trener miał w przeszłości domagać się wzmocnień, jednak nie wszystkie jego oczekiwania zostały spełnione, co doprowadziło do kolejnych tarć.

Sytuacja wewnętrzna w klubie może mieć bezpośredni wpływ na przyszłość szkoleniowca. Allegri rozważa odejście po zakończeniu rozgrywek, a dodatkowo jego nazwisko pojawia się w kontekście potencjalnej roli selekcjonera reprezentacji Włoch. Jego obecny kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Niemniej jego realizacja nie jest już pewna.

