Grał w rezerwach Korony Kielce. Właśnie zmienił klub za 30 milionów euro

Rodrigo Zalazar nowym piłkarzem Sportingu CP

Okno transferowe jeszcze się nie otworzyło, a Sporting CP ogłosiło już pierwsze letnie wzmocnienie. Na klubowych kanałach w mediach społecznościowych ukazała się informacja o pozyskaniu Rodrigo Zalazara. Urugwajczyk był do tej pory zawodnikiem Bragi, czyli ligowego rywala. Kwota transferu wyniosła aż 30 milionów euro. Warto dodać, że w 2023 roku zapłacili za niego jedynie 8 mln euro.

Zalazar był związany z Bragą przez trzy sezony. W tym czasie rozegrał 126 spotkań, w których zdobył 39 goli i zaliczył 27 asyst. Wcześniej pomocnik grał w Niemczech, gdzie był związany z Eintrachtem Frankfurt, FC St. Pauli oraz Schalke.

Co ciekawe, 26-letniego piłkarza mogą kojarzyć polscy kibice. Na początku swojej kariery był związany z Koroną Kielce. Do Ekstraklasy trafił latem 2019 roku na zasadzie wypożyczenia z Eintrachtu. Pobyt w naszym kraju mu nie wyszedł. W pierwszym zespole Kielczan rozegrał tylko 9 meczów. Więcej, ponieważ 10 spotkań zagrał w czwartoligowych rezerwach, dla których zdobył 3 gole i zaliczył 5 asyst.

Do nowego klubu Zalazar dołączy oficjalnie 1 lipca tego roku. Kontrakt ze Sportingiem CP będzie ważny do połowy 2031 roku. W umowie znalazła się klauzula odstępnego w wysokości 80 milionów euro. Braga z nim w składzie zakończy sezon na 4. miejscu w lidze.