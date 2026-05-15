Raków i Motor powalczą o transfer. Prosto z Arki

17:38, 15. maja 2026
Kacper Karpowicz

Arka Gdynia może latem stracić kluczowego gracza. Sebastian Kerk wzbudza ogromne zainteresowanie wśród klubów PKO Ekstraklasy. W tym gronie znajdują się m.in. Raków Częstochowa oraz Motor Lublin - donosi Szymon Janczyk z "Weszło".

Arka Gdynia lada moment może spaść z PKO Ekstraklasy, a także pożegnać swojego kluczowego zawodnika. A chodzi o Sebastiana Kerka. Szymon Janczyk z portalu „Weszło” donosi, że doświadczony Niemiec jest niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym dla klubów PKO Ekstraklasy. 32-latek znajduje się w kręgu zainteresowań m.in. Rakowa Częstochowa oraz Motoru Lublin.

Kontrakt Sebastiana Kerka z Arką Gdynia wygasa 30 czerwca 2027 roku, więc zainteresowane kluby będą musiały zapłacić kwotę odstępnego. O ile potencjalne przenosiny Niemca do Rakowa Częstochowa byłyby ogromnym zaskoczeniem. O tyle do Motoru Lublin już niekoniecznie. Warto zaznaczyć, że nowym dyrektorem sportowym lubelskiego zespołu został Veljko Nikitović, który dotychczas był związany z trójmiejskim klubem.

Ogromne zainteresowanie Sebastianem Kerkiem nie powinno być zaskoczeniem. Niemiec jest czołowym piłkarzem Arki Gdynia i swoim poziomem sportowym zasłużył na zostanie w PKO Ekstraklasie. Czas jednak pokaże, w którym zespole w kolejnym sezonie będzie mogli oglądać doświadczonego pomocnika.

Sebastian Kerk w trwającej kampanii rozegrał 34 spotkania w koszulce Arki Gdynia. Niemiec zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył siedem asyst.

