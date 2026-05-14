Paulo Dybala rozmawia z klubem. Argentyńczyk blisko decyzji

Paulo Dybala spotyka się z władzami Romy w sprawie przedłużenia kontraktu - podaje stacja "Sky Sport". Pomocnik jest także łączony z powrotem do Argentyny.

Przyszłość Paulo Dybali pod znakiem zapytania

Paulo Dybala spotka się z władzami AS Roma. Doniesienia mówią iż omawiana będzie przyszłość argentyńskiego gwiazdora oraz przedłużenie kontraktu wygasającego z końcem czerwca. Jak podaje „Sky Sport”, rozmowy mają mieć charakter decydujący. Włoscy dziennikarze nie mają wątpliwości, że negocjacje mogą przesądzić o dalszych losach Argentyńczyka.

Przez dłuższy czas obie strony prowadziły rozmowy w sprawie nowej umowy. Jednak w ostatnich tygodniach negocjacje miały utknąć w martwym punkcie. Dybala po ostatnim meczu Serie A zasugerował, że może to być jego ostatni okres w barwach Giallorossich.

Z drugiej strony trener Gian Piero Gasperini miał naciskać na klub, by ten zaproponował Dybali nowy kontrakt i spróbował zatrzymać go w Rzymie na dłużej. W obecnym sezonie Dybala rozegrał 25 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst.

Dybala trafił do Wiecznego Miasta w 2022 roku z Juventus jako wolny zawodnik i szybko stał się jednym z liderów zespołu. Jego pobyt w Rzymie był jednak wielokrotnie przerywany przez kontuzje. Jednocześnie media coraz częściej wskazują, że kolejnym kierunkiem w karierze Dybali może być powrót do ojczyzny i gra dla Boca Juniors. Dybala łącznie w rozgrywkach Serie A uzbierał 368 meczów i ma na koncie 131 goli.