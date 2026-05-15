Werder Brema – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (16.05.2026)

Werder Brema - Borussia Dortmund to mecz 34. kolejki La Liga. Rywalizacja odbędzie się w sobotę (16 maja) o godz. 15:30. Ekipa BVB nie wygrała dwóch ostatnich wyjazdowych spotkań.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Werder Brema Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2026 08:40

Werder – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie

Werder Brema zmierzy się z Borussią Dortmund na Weserstadion w ramach 34. kolejki 1. Bundesligi. Oba zespoły nie mają już żadnych celów na finiszu sezonu. Zielono-Biali zajmują 15. miejsce w tabeli i mimo słabszej końcówki rozgrywek zdołali zapewnić sobie utrzymanie. W sześciu ostatnich spotkaniach odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo. W lutym szkoleniowcem Werderu został Daniel Thioune, a jego kontrakt wygasa wraz z końcem obecnej kampanii.

Piłkarze BVB zakończą sezon na pozycji wicemistrza Niemiec. Drużyna Niko Kovaca nie była w stanie dotrzymać tempa Bayernu Monachium, a teraz chce godnie pożegnać rozgrywki. Problemem pozostaje jednak forma wyjazdowa. Borussia przegrała dwa ostatnie mecze poza własnym stadionem. W mojej ocenie goście mogą mieć problemy z przełamaniem się w Bremie, dlatego spodziewam się wyrównanego spotkania. Mój typ: remis.

Werder – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki

Werder w poprzedni weekend przegrał z TSG Hoffenheim (0:1), a już od 5. minuty musiał grać w osłabieniu po czerwonej kartce Yukinariego Sugawary. Na początku maja bremeńczycy ulegli także Augsburgowi (1:3). W zeszłym miesiącu zremisowali ze Stuttgartem (1:1), pokonali Hamburger SV (3:1), a także przegrali z FC Koln (1:3).

Borussia przed tygodniem pokonała u siebie Eintracht Frankfurt (3:2). Wcześniej natomiast przegrała z Borussia Monchengladbach (0:1), rozgromiła SC Freiburg (4:0). Poniosła także dotkliwe porażki z Hoffenheim (1:2) oraz Bayerem Leverkusen (0:1).

Werder – Borussia Dortmund: historia

Nico Schlotterbeck, Marcel Sabitzer i Serhou Guirassy strzelili gole w zwycięskim meczu BVB przeciwko Werderowi. Bezbramkowy remis padł w ubiegłym sezonie w Bremie. Obie drużyny zremisowały także na Signal Iduna Park w styczniu 2025 roku. Bremeńczycy czekają na ligowy triumf nad BVB od blisko czterech lat.

Werder – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Faworytem w ofertach bukmacherów są piłkarze Borussii Dortmund. Jeżeli rozważasz zakład na zwycięstwo BVB, to kurs wynosi około 1.97. Wygrana Werderu została wycenione na poziomie 3.45, a remis w okolicach 3.90.

Werder Brema Remis Borussia Dortmund 3.40 3.80 1.95 3.45 3.90 1.97 3.45 3.90 1.97 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2026 08:40

Werder – Borussia Dortmund: przewidywane składy

Werder Brema: Backhaus – Pieper, Coulibaly, Friedl, Deman – Lynen, Stage, Puertas – Njinmah, Musah, Schmid

Borussia Dortmund: Meyer – Reggiani, Anton, Schlotterbeck – Couto, Sabitzer, Bellingham, Svensson – Brandt, Inacio – Guirassy

Werder – Borussia Dortmund: transmisja meczu

Spotkanie z Werderu Brema z Borussią Dortmund w 34. kolejce 1. Bundesligi zostanie rozegrane w sobotę (16 maja) o godzinie 15:30. Starcie będzie dostępne na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV. Na antenie Eleven Sports 1 będzie też dostępna multiliga ze wszystich stadionów.

