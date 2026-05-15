Chelsea FC – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (16.05.2026)

Chelsea – Manchester City: typy bukmacherskie

W tegorocznym finale Pucharu Anglii zagrają kluby, które doskonale znają smak zwycięstwa w tym turnieju. Chelsea w XXI wieku sięgała po nie pięciokrotnie, a Manchester City trzy razy. Od ostatniego sukcesu The Blues minęło już jednak osiem lat. W Londynie tęsknota za sukcesem jest zatem ogromna. Dyspozycja sportowa zdecydowanie wskazuje jednak na sukces Obywateli, którzy uważani są za faworyta tego finału. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Chelsea – Manchester City: ostatnie wyniki

Ten rok w wykonaniu piłkarzy Chelsea to głównie niekończące się pasmo rozczarowań. The Blues mają już trzeciego trenera, a wyczekiwana poprawa rezultatów wciąż nie nastąpiła. Londyńczycy wygrali zaledwie jeden z dziesięciu ostatnich meczów w Premier League. Jedynym pocieszeniem jest dla nich Puchar Anglii, w którym udało im się wykorzystać korzystną drabinkę.

W przypadku Manchesteru City jako fatalny wynik odebrano remis z Evertonem, który oddalił zespół od walki o mistrzostwo Anglii. Obywatele nie złożyli jednak broni i dwa kolejne ligowe pojedynki wygrali już przekonująco. Stosunkiem 3:0 udało im się pokonać najpierw Brentford, a później także Crystal Palace.

Chelsea – Manchester City: historia

W 2026 roku kluby te zagrały ze sobą dwukrotnie. Potyczka w Manchesterze nie wyłoniła zwycięzcy, ponieważ spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Chelsea mogła liczyć, że przed własną publicznością pokusi się o podobny, a może nawet lepszy rezultat. Tymczasem The Blues ulegli rywalowi 0:3.

Chelsea – Manchester City: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do sobotniego meczu przystąpi Manchester City. Wskazuje na to współczynnik 1.70 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Chelsea możesz zagrać po kursie około 4.65.

Chelsea – Manchester City: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, Hato; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Cucurella; Pedro

Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Gonzalez, Bernardo; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Chelsea – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Manchester City odbędzie się w sobotę (16 maja) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w TVP Sport, a także online na stronie sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport.

