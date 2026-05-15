„Lewandowski będzie gwiazdą kalibru porównywalnego do Ronaldo”

Robert Lewandowski jest o krok od przejścia do Arabii Saudyjskiej. O tym, co go czeka w Saudi Pro League mówił Łukasz Gikiewicz w rozmowie z Faktem. Jego zdaniem napastnik będzie tam gwiazdą tego samego kalibru co Cristiano Ronaldo.

W sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego nastąpił spory zwrot akcji. Do tej pory wydawało się, że po wygaśnięciu kontraktu w Barcelonie, przejdzie do Serie A. Interesował się nim m.in. Juventus, który mocno naciskał na podpisanie umowy z 37-latkiem. Obecnie faworytem ma być klub z Saudi Pro League. Najnowsze informacje sugerują, że Polak zagra w Arabii Saudyjskiej.

Przedstawiciele tamtejszej ligi mają przygotować gigantyczną ofertę. Mówi się o trzech klubach, ale najczęściej w kontekście Lewandowskiego pada zespół Al-Hilal. O tym, co czeka napastnika na Bliskim Wschodzie, mówił Łukasz Gikiewicz. Były piłkarz saudyjskich drużyn uważa, że Lewandowski będzie gwiazdą podobnego kalibru co Cristiano Ronaldo, który gra w Al-Nassr.

– Nie jestem agentem Roberta, żeby mu polecać lub odradzać jakikolwiek ruch. Ale na pewno będzie tam kochany, będzie czuł się ważny i znów będzie gwiazdą zespołu. Pójście do jednego z arabskich zespołów spowoduje, że będzie gwiazdą kalibru porównywalnego do Cristiano Ronaldo – mówił Łukasz Gikiewicz w rozmowie z dziennikiem Fakt.

– Miasto, klub i styl gry tamtejszych zespołów na pewno będą mu się podobać. Robert znów będzie strzelał gole i miał uśmiech na twarzy. Sam powiedział, że może zdecyduje się na ligę, gdzie może będzie nieco mniejsza intensywność pod względem sportowym, ale znów gra w piłkę będzie go cieszyła. A widzimy, że w Arabii Ronaldo strzela i te gole go cieszą. Jego radość nie jest udawana. Wydaje mi się, że Lewandowski może mieć podobnie – dodał były piłkarz saudyjskich klubów takich jak Al-Wehda, Al-Batin i Hajer.