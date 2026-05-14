Newcastle United chce napastnika z Serie A. To będzie głośny transfer

22:15, 14. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Newcastle United planuje transfer napastnika. W kręgu zainteresowań The Magpies znalazł się Dusan Vlahović z Juventusu - podaje "Tuttosport".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Dusan Vlahović na celowniku Newcastle United

Newcastle United planuje wzmocnienie ofensywy przed nowym sezonem. Jak ujawnia „Tuttosport”, Dusan Vlahović z Juventusu Turyn znajduje się w kręgu zainteresowań klubu z St’ James Park. Okazuje się, iż rozpoczęły się konkretne działania i Sroki złożyły zapytanie dotyczące sytuacji serbskiego napastnika.

Wszystko wskazuje na to, że Vlahović latem opuści Starą Damę po kilku nierównych sezonach w Turynie. 26-letni napastnik wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Sytuację monitorują również Tottenham Hotspur, Bayern Monachium, Barcelona oraz Atletico Madryt.

Władze Srok są rozczarowane efektami ofensywnych transferów z ostatnich miesięcy. Duże oczekiwania wiązano m.in. z Nickiem Woltemade, który trafił ze Stuttgartu za 75 mln euro. Niemiec strzelił zaledwie siedem goli w rozgrywkach Premier League.

Eksperci podkreślają, że styl gry Vlahovicia idealnie pasowałby do realiów angielskiej elity. Serb dysponuje znakomitymi warunkami fizycznymi i jest silny w pojedynkach. W obecnym sezonie zdobył osiem bramek i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z Juventusem wygasa już latem. Pozostaje jednak pytanie, czy Newcastle zdoła wygrać rywalizację z innymi gigantami. Turyńczycy sprowadzili snajpera z Fiorentiny w styczniu 2022 roku za około 86 mln euro.

