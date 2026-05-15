Ronald Araujo jest zaniepokojony swoją sytuacją w FC Barcelonie. Urugwajczyk może rozważyć zmianę otoczenia. Celem defensora jest gra w Premier League - informuje "AS".

Ronald Araujo nie ma dobrej pozycji w FC Barcelonie. Reprezentant Urugwaju nie odgrywa znaczącej roli u Hansiego Flicka, co mocno go niepokoi. Coraz głośniej się mówi, że defensor może zmienić barwy klubowe, a tymczasem „AS” zdradza jego plan na przyszłość. 27-latek chciałby w przyszłość zagrać w rozgrywkach Premier League.

Nie tak dawno Ronald Araujo był łączony z przeprowadzką do Wielkiej Brytanii. Urugwajczyk znajdował się bowiem w kręgu zainteresowań Aston Villi oraz Liverpoolu. Temat przeprowadzki jednak ucichł i dziś nie mówi się o potencjalnym kierunku jego transferu. Kluczową rolę w tej kwestii odegra jednak FC Barcelona, ponieważ kontrakt defensora obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.

Nie jest żadną tajemnicą, że FC Barcelona zmaga się z problemami finansowymi. Mistrzowie Hiszpanii poszukują funduszy, aby latem dopiąć wielkie wzmocnienia. Być może klub będzie zmuszony sprzedać Ronalda Araujo. Na ten moment jednak nic nie jest jasne. Czas pokaże, czy Urugwajczyk w kolejnym sezonie wciąż będzie występował na Camp Nou.

Ronald Araujo w trwającej kampanii rozegrał 36 spotkań w koszulce FC Barcelony. Reprezentant Urugwaju zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców.