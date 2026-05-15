Real i Barcelona dostały ofertę. Mogą sprowadzić znanego napastnika!

07:42, 15. maja 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło: Marca

Real Madryt oraz Barcelona mogą sprowadzić Dusana Vlahovicia. Jak podaje Marca, gwiazdor Juventusu został zaoferowany hiszpańskim gigantom.

Dusan Vlahović zaoferowany Realowi i Barcelonie

Dusan Vlahović prawdopodobnie opuści Juventus po zakończeniu sezonu. Serb wciąż nie dogadał się z włoskim klubem w sprawie przedłużenia wygasającego kontraktu.

Dziennikarz Matteo Moretto ujawnił, że snajper został zaoferowany potęgom z Hiszpanii. Teraz kolejne doniesienia wskazują, że nie było to Atletico Madryt, więc w grze pozostają tylko Real Madryt oraz FC Barcelona.

To właśnie Blaugrana wydaje się w tym momencie najbardziej logicznym kierunkiem dla zawodnika. Duma Katalonii pilnie szuka bowiem nowej „dziewiątki”.

Katalończycy wciąż marzą oczywiście o sprowadzeniu Juliana Alvareza, ale ten transfer finansowo może być zbyt skomplikowany. Tymczasem sytuacja kontraktowa Vlahovicia sprawia, że można pozyskać go za darmo.

Inaczej wygląda sytuacja w ekipie Królewskich, gdzie obecnie nie ma miejsca dla nowego snajpera. Los Blancos mają w swoich szeregach Kyliana Mbappe. Dodatkowo do stolicy Hiszpanii wraca młody Endrick po zakończeniu wypożyczenia do Olympique Lyon. Dlatego Los Blancos raczej nie włączą się do walki o podpis Serba, chyba że dojdzie do niespodziewanych odejść.

Wizja gry w barwach Barcelony wydaje się dla 26-latka wyjątkowo kusząca. Według mediów sam gwiazdor marzy o transferze na Camp Nou. Kluczowe będą jednak najbliższe tygodnie. Zaraz po zakończeniu ligowych zmagań negocjacje powinny nabrać tempa.

