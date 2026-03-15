Barcelona szykuje wielki transfer. Gwiazdor Interu łączony z gigantem

19:26, 15. marca 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Fichajes.net

FC Barcelona zamierza latem sprowadzić bramkostrzelnego napastnika. Na celowniku katalońskiego giganta znajduje się Marcus Thuram z Interu - podaje Fichajes.net.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marcus Thuram na liście życzeń Barcelony

FC Barcelona rozbiła Sevillę (5:2) na Camp Nou w hicie 28. kolejki La Liga. Trzy bramki dla Katalończyków zdobył Raphinha. Drużyna Hansiego Flicka kontynuuje walkę także w Lidze Mistrzów. W pierwszym spotkaniu 1/8 finału Blaugrana zremisowała z Newcastle United (1:1) na St. James’ Park.

Wciąż nie jest jasna przyszłość Robert Lewandowski na Camp Nou. Prezydent klubu Joan Laporta zapewnia, że chciałby, by kapitan reprezentacji Polski nadal grał w barwach Barcelony. Z kolei Ferran Torres w dziewięciu ostatnich meczach nie wpisał się na listę strzelców, a z Sevillą nie pojawił się nawet na boisku.

W kontekście letniego okna transferowego na radarze Dumy Katalonii pojawił się Marcus Thuram z Interu Mediolan. Francuski napastnik idealnie wpisuje się w profil zawodnika poszukiwanego przez kataloński klubu. 28-latek może grać zarówno na pozycji środkowego napastnika, jak i na skrzydle. Thuram wyróżnia się siłą fizyczną, mobilnością i umiejętnością wykorzystywania przestrzeni.

Kontekst finansowy Interu może ułatwić transfer. Włoski klub zmaga się z koniecznością zbilansowania budżetu i może rozważyć sprzedaż kluczowych zawodników. Thuram, którego cena wywoławcza według doniesień rynkowych wynosi około 60 milionów euro, znajduje się w grupie piłkarzy, których odejście mogłoby pomóc w ustabilizowaniu finansów klubu.

28-letni snajper występuje w mediolańskiej drużynie od 2023 roku. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Borussii Monchengladbach i Guingamp. W bieżącym sezonie Thuram zdobył 12 bramek i dorzucił pięć asyst w 35 występach, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku.

