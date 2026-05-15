Perez reaguje ws. Mbappe. Gwiazda Realu na dywaniku!

Kylian Mbappe znalazł się na cenzurowanym w związku ze swoim zachowaniem i wypowiedziami po ostatnim meczu. Florentino Perez zamierza interweniować i spotka się z gwiazdą Realu Madryt, aby wyjaśnić wszelkie sporne kwestie - informuje "AS".

Mbappe spotka się z Perezem. Musi wszystko wyjaśnić

Kylian Mbappe wrócił do gry po dwumeczowej nieobecności, choć rywalizację z Realem Oviedo rozpoczął na ławce rezerwowych. Na murawie pojawił się w okolicach 70. minuty, notując później asystę przy golu na 2-0. Po zakończonym spotkaniu gwiazdor Realu Madryt udzielił serii wypowiedzi, o których jest głośno do teraz. Ujawnił między innymi, że Alvaro Arbeloa określił go dopiero czwartym napastnikiem w hierarchii, a jego słowa nie odzwierciedlały powagi sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie zespół.

Wokół Mbappe ostatnio nie brakuje kontrowersji. Szefostwo Realu Madryt dostrzega, że zdystansował się od grupy i nie ma dobrych relacji z kilkoma kolegami z szatni. Jednocześnie Francuz przyznaje, że jest szczęśliwy na Santiago Bernabeu i wiąże przyszłość właśnie z tym klubem.

To nie uspokaja Florentino Pereza, który zamierza interweniować i samodzielnie wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące Mbappe. W dalszym ciągu uważa go za największą gwiazdą drużyny i jej najbardziej wartościowego piłkarza. Chce natomiast w pełni poznać jego intencje i plany na przyszły sezon. „AS” ujawnia, że napastnik został wezwany na spotkanie z prezesem Królewskich.

Perez oczywiście wierzy, że uda się uniknąć radykalnych rozwiązać i dalsza współpraca z Mbappe będzie możliwa. W przeszłości rozwiązywał już podobne sytuacje, choć niekiedy musiał żegnać swoje wielkie gwiazdy. W przyszłym sezonie trenerem Realu najprawdopodobniej będzie Jose Mourinho – to kandydat, który ma zapewnić dyscyplinę i zjednoczyć szatnię.