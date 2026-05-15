Wisła Kraków chciała ściągnąć tego napastnika. Tematu już nie ma

16:43, 15. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Wisła Kraków przygotowuje się do przyszłego sezonu w Ekstraklasie. Na przestrzeni ostatnich miesięcy była nieustannie łączona z Łukaszem Zjawińskim. Jarosław Królewski w rozmowie dla "Przegląd Sportowy Onet" przyznał, że obecnie tematu jego transferu nie ma.

Łukasz Zjawiński
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Zjawiński

Wisła nie myśli o tym transferze. Długo był z nią łączony

Wisła Kraków w miniony weekend zapewniła sobie awans do Ekstraklasy i już na pewno utrzyma do końca sezonu fotel lidera pierwszej ligi. To duży sukces dla zespołu, który utrzymał się na tej pozycji od pierwszej kolejki. Teraz klub może więc w pełni skupić się na przygotowaniach do przyszłego sezonu już w elicie. Cele są ambitne, bowiem Wisła chciałaby uniknąć wyłącznie walki o utrzymanie i powalczyć o coś więcej.

Latem drużyna na pewno zostanie wzmocniona. Wisła spróbuje uniknąć rewolucji kadrowej, a zamiast tego postawić na rozwój tego, co działało w tym sezonie pierwszej ligi. Królewski szacuje, że dołączy do niej około siedmiu nowych twarzy.

Do wyjaśnienia pozostają też kwestie tych, którym wygasają umowy. Niepewny przyszłości w Krakowie jest choćby Jordi Sanchez, który wiosną strzelił dwie bramki. Wisła oczywiście potrzebuje jeszcze jednego napastnika, bowiem sam Angel Rodado w Ekstraklasie może sobie nie poradzić. Na przestrzeni ostatnich miesięcy łączony z krakowskim klubem był Łukasz Zjawiński, czołowy strzelec pierwszej ligi. Wszystko wskazuje na to, że latem opuści Polonię Warszawa i zmieni zespół w ramach wolnego transferu.

Czy Wisła dalej jest nim zainteresowana? Królewski przyznaje w wywiadzie dla „Przegląd Sportowy Onet”, że temat nie jest głębiej badany, co oznacza, że Zjawiński do tego klubu najprawdopodobniej nie trafi. Wiele wskazuje jednak na to, że zagra w przyszłym sezonie w Ekstraklasie, bowiem wiele ekip chce go sprowadzić do siebie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości