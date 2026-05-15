Wisła Płock – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (16.05.2026)

Wisła Płock - Górnik Zabrze: typy i kursy na mecz 33. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (16 maja) o godzinie 17:30.

Na zdjęciu: Lukas Ambros

Wisła – Górnik, typy bukmacherskie

Już w sobotę ponownie zobaczymy w akcji Górnik Zabrze. Tego dnia podopieczni Michala Gasparika zmierzą się na wyjeździe z Wisłą Płock w ramach 33. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zabrzanie będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę i zakończyć sezon w jak najlepszym stylu po tym, jak ich szanse na mistrzostwo mocno się skomplikowały. Wisła Płock natomiast wciąż walczy o cenne punkty, które mogą okazać się kluczowe w końcowym układzie tabeli. Zapowiada się więc interesujące i zacięte spotkanie, w którym obie drużyny będą miały sporo do udowodnienia.

Ja uważam, że sobotnia rywalizacja zakończy się triumfem gości. Mój typ: wygrana Górnika

Wisła – Górnik, ostatnie wyniki

Wisła Płock nie jest w dobrej formie. Nafciarze w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (1:0 z Lechią Gdańsk oraz 3:1 z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza), a także ponieśli aż trzy porażki (0:1 z Radomiakiem Radom, 0:3 z Pogonią Szczecin i 0:4 z Motorem Lublin).

Górnik Zabrze natomiast zgubił wysoką formę. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Michala Gasparika odnieśli trzy zwycięstwa (1:0 z Koroną Kielce, 2:1 z Jagiellonią Białystok oraz 2:0 z Rakowem Częstochowa w finale Pucharu Polski), zaliczyli jeden remis (0:0 z Arką Gdynia), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Zagłębiem Lubin).

Wisła – Górnik, historia

Rywalizacja Wisły Płock z Górnikiem Zabrze ma długą historię i przez lata była regularnie oglądana na boiskach Ekstraklasy. Oba zespoły wielokrotnie mierzyły się ze sobą w ważnych momentach sezonu, a ich pojedynki często dostarczały kibicom sporo emocji oraz wyrównanej walki. Na przestrzeni lat większe sukcesy odnosił Górnik, który należy do najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Wisła Płock jednak niejednokrotnie potrafiła sprawiać problemy zabrzanom, szczególnie na własnym stadionie, gdzie często prezentowała bardzo solidną grę. Dzięki temu mecze tych drużyn regularnie bywają nieprzewidywalne i ciekawe dla kibiców PKO Ekstraklasy.

Wisła – Górnik, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego starcia jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Wisły Płock natomiast sięga nawet 3.45.

Wisła Płock Górnik Zabrze 3.45 3.20 2.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2026 17:17

Wisła – Górnik, kto wygra?

Wisła – Górnik, przewidywane składy

Wisła Płock: Leszczyński – Sarapata, Kamiński, Mijusković – Rogelj, Kun, Tavares, Nowak, Gallapeni – Niarchos, Jurić

Górnik Zabrze: Łubik – Olkowski, Janicki, Josema, Janża – Ambros, Hellebrand, Kubicki – Ikia Dimi, Liseth, Chłań

Wisła – Górnik, transmisja meczu

Spotkanie Wisła Płock – Górnik Zabrze będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

