Inter bez ważnych piłkarzy. Chivu podjął decyzję przed finałem

Inter zagra z Lazio bez dwóch ważnych zawodników, którzy nie polecieli z drużyną do Rzymu. Cristian Chivu zdecydował się oszczędzić piłkarzy przed finałem Pucharu Włoch.

Na zdjęciu: Cristian Chivu

Problemy kadrowe Interu przed meczem z Lazio

Inter nie będzie mógł skorzystać z Francesco Pio Esposito oraz Hakana Calhanoglu w sobotnim meczu przeciwko Lazio. Jak poinformowało Sky Sport Italia, obaj zawodnicy nie znaleźli się w kadrze na wyjazd do Rzymu. Nerazzurri przygotowują się nie tylko do ligowego spotkania, ale również do zbliżającego się finału Coppa Italia.

Francesco Pio Esposito zmaga się z bólem pleców. Trener Cristian Chivu uznał, że napastnik powinien odpocząć przed decydującym starciem o krajowy puchar. Inter ponownie zmierzy się z Lazio już 13 maja i sztab szkoleniowy nie chce ryzykować pogłębienia problemów zdrowotnych młodego zawodnika.

Znacznie trudniejsza jest sytuacja Hakana Calhanoglu. Turecki pomocnik pozostaje poza grą od końca kwietnia z powodu urazu mięśnia płaszczkowatego. Według włoskich mediów jego występ w finale Coppa Italia również stoi pod dużym znakiem zapytania. Absencja doświadczonego pomocnika może być sporym osłabieniem dla drużyny z Mediolanu.

Pozytywną wiadomością dla Interu jest natomiast powrót Luisa Henrique. Brazylijski skrzydłowy wrócił już do pełnej sprawności i będzie dostępny na mecz na Stadio Olimpico. Chivu może więc liczyć na dodatkową opcję w ofensywie przed końcówką sezonu.

Inter zapewnił sobie już mistrzostwo Włoch i zdobył tytuł na trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek. Lazio nadal walczy o miejsce dające grę w europejskich pucharach i traci cztery punkty do pozycji gwarantującej udział w Lidze Konferencji. Sobotnie spotkanie będzie także ważnym sprawdzianem przed finałem krajowego pucharu.

