Juventus oraz Inter Mediolan poszukują bramkarza. Jak się oszukuje, znaleziono kandydata w Serie A. Alex Meret z SSC Napoli znalazł się na radarze włoskich gigantów - donosi "Il Mattino".

Juventus i Inter Mediolan od początku sezonu zmagają się z problemami na bramce. W nadchodzącym letnim okienku transferowym włoscy giganci chcą wzmocnić tę pozycję i mają na radarze tego samego zawodnika. Serwis „Il Mattino” przekazuje, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Alex Meret, który na co dzień reprezentuje barwy SSC Napoli.

Włoski bramkarz przeżywa kryzys. W trakcie sezonu przegrał rywalizację z Vanją Milinkoviciem-Saviciem o miejsce w składzie i tym samym przekreślił swoją przyszłość pod Wezuwiuszem. Kontrakt golkiper Azzurrich wygasa wraz 30 czerwca 2027, co daje szanse Juventusowi oraz Interowi Mediolan na przeprowadzenie promocyjnego transferu.

Alex Meret pozostaje jedynie opcją dla włoskich gigantów. Stara Dama priorytetowo traktuje Alissona Beckera. Świeżo upieczeni mistrzowie Serie A natomiast najbardziej patrzą w kierunku Guglielmo Vicario. Golkiper SSC Napoli jednak nie powinien mieć problemu ze znalezieniem sobie nowego zespołu. 29-latek ma już wyrobioną markę na Półwyspie Apenińskim.

W obecnym sezonie Alex Meret rozegrał 10 spotkań między słupkami SSC Napoli. Reprezentant Italii zdołał dwukrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.