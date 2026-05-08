Juventus rozważa spełnienie transferowego celu Luciano Spallettiego. Z przeprowadzką do Turynu łączony jest Kim Min-jae. Bayern Monachium natomiast oczekuje za swojego gracza aż 40 milionów euro - informuje "TuttoJuve".

Juventus chce w letnim okienku transferowym sprowadzić piłkarzy, którzy będą pasowali do filozofii Luciano Spallettiego. Włoski szkoleniowiec jasno podkreślił, że chciałby ponownie współpracować z Kim Min-jae. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje „TuttoJuve”. Otóż Stara Dama będzie musiała zapłacić Bayernowi Monachium aż 40 milionów euro, jeśli chce pozyskać Koreańczyka.

Budżet Juventusu nie jest zbyt wielki, przez co transfer Kim Min-jae stoi pod znakiem zapytania. Z pewnością włoski gigant będzie chciał negocjować cenę z Bayernem Monachium. 40 milionów euro to kwota zbyt wysoka, jak na zawodnika, który znajduje się na wylocie i nie odgrywa znaczącej roli w drużynie prowadzonej przez Vincenta Kompany’ego.

Luciano Spalletti natomiast doskonale zna Kim Min-jae. Włoch sprowadzał Koreańczyka do SSC Napoli, gdzie ten prezentował się wyśmienicie. Najlepsza wersja defensora była właśnie pod okiem obecnego trenera Juventusu. Czas pokaże, czy strony będą miały okazję ze sobą ponownie współpracować.

Kim Min-jae w trwającej kampanii rozegrał 36 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Reprezentant Korei Południowej zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.