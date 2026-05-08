Manchester United wytypował następcę Shawa! Ruszą po transfer

19:22, 8. maja 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Football Insider

Manchester United już wie, kto w niedalekiej przyszłości zastąpi Luke'a Shawa. Wybór Czerwonych Diabłów padł na El Hadjiego Malicka Dioufa z West Hamu United - informuje "Football Insider".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Luke Shaw

El Hadji Malick Diouf celem transferowym Manchesteru United

Manchester United długoterminowo patrzy na obsadę lewego defensora i już zaczął rozglądać się za następcą Luke’a Shawa. Jak się okazuje, Czerwone Diabły znalazły idealnego zawodnika w samej Premier League, o czym informuje „Football Insider”. W kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się El Hadji Malick Diouf, który na co dzień reprezentuje barwy West Hamu United.

Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United może skorzystać z okazji. Jeśli West Ham United nie utrzyma się w Premier League, to El Hadji Malick Diouf na pewno zmieni barwy klubowe. Czerwone Diabły mają oczywiście tego świadomość, więc poczekają na rozwój sytuacji w tabeli swojego ligowego rywala.

El Hadji Malick Diouf wyróżnia się szybkością i dobrą grą w defensywie. Reprezentant Senegalu ma w zasadzie najważniejsze atrybuty, aby stać się czołowym graczem w Europie na swojej pozycji. Manchester United już długo przygląda się 21-latkowi i zebrali o nim tylko pozytywne recenzje. Dla młodego obrońcy zapowiada się zatem niezwykle gorące lato.

W obecnym sezonie El Hadji Malick Diouf rozegrał 31 spotkań w koszulce West Hamu United. Senegalczyk nie ma na koncie trafienia, ale może pochwalić się pięcioma asystami.

