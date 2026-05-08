Zapadła decyzja w sprawie Arasy. Wiemy, co z napastnikiem ŁKS Łódź! [NASZ NEWS]

19:50, 8. maja 2026
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

ŁKS Łódź jest w bardzo dobrej formie i wiele wskazuje na to, że zagra w barażach o Ekstraklasę. Klub myśli też o przyszłości. Z naszych informacji wynika, że zapadła decyzja w sprawie Andreu Arasy.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Andreu Arasa

Trochę przeszkodziły kontuzje

Andreu Arasa trafił do ŁKS Łódź latem 2024 roku z UD Sanse. Latem minie więc dwa lata jego pobytu w Łodzi, ale nie był to okres usłany (tylko) różami. Był czas, długi czas, gdy hiszpański napastnik borykał się z kontuzją i przez kilka miesięcy nie mógł pokazać się na boisku.

Gdy jest jednak zdrowy, to sporo wnosi do drużyny. W pierwszym sezonie 1. ligi Hiszpan rozegrał 23 mecze, w których strzelił 6 goli. W bieżących rozgrywkach ma w tym momencie 13 spotkań i trzy trafienia. Każde z nich miało swoją wartość, bo bramka strzelona Polonii Warszawa (1:0) dała łodzianom trzy punkty.

Ważne gole i asysta

Trafienie z Ruchem Chorzów (2:2) pomogło zyskać punkt, a trafienie z Pogonią Siedlce (4:0) przyczyniło się do zgarnięcia przez łodzian pełnej puli. Świetnie spisywał się też w wyjazdowym meczu z Wieczystą Kraków (2:0), zaliczając ważną asystę.

Dobra forma Arasy sprawiła, że od kilku tygodni znów jest podstawowym piłkarzem dobrze spisującego się ŁKS, który wygrał również zaległy mecz i zajmuje miejsce gwarantujące grę w barażach. A z naszych informacji wynika, że postawa 26-latka zostanie nagrodzona. Jak się dowiedzieliśmy, Arasa przedłuży umowę z łódzkim klubem o dwa lata.

Ogólny dorobek Arasy w ŁKS to 40 meczów, 10 goli i 5 asyst. Powyższa informacja wskazuje na to, że zawodnik będzie miał jeszcze sporo okazji do poprawienia tego dorobku.

