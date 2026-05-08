Lewandowski stawia warunki. Juventus i Milan wstrzymały rozmowy

18:30, 8. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Robert Lewandowski może latem odejść z Barcelony, ale jego oczekiwania finansowe komplikują sytuację. Według włoskich mediów rozmowy z Juventusem oraz Milanem wyraźnie wyhamowały.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Włoskie kluby nie chcą spełnić żądań Lewandowskiego

FC Barcelona nadal nie jest pewna przyszłości Roberta Lewandowskiego. Kontrakt polskiego napastnika wygasa w czerwcu i wciąż nie zapadła ostateczna decyzja dotycząca kolejnego sezonu. Według „Corriere dello Sport” zawodnik jest gotowy rozważyć różne możliwości, w tym krótkie przedłużenie umowy z katalońskim klubem.

Jednocześnie w ostatnich tygodniach agent piłkarza Pini Zahavi prowadził rozmowy z Juventusem oraz Milanem. Podczas spotkań miał oferować włoskim klubom także Davida Alabę z Realu Madryt. Najwięcej uwagi skupia jednak sytuacja Lewandowskiego, który pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych napastników w Europie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Według włoskiego dziennika Polak oczekuje pensji na poziomie ośmiu milionów euro rocznie. To właśnie wymagania finansowe mają być główną przeszkodą w dalszych negocjacjach. Zarówno Juventus, jak i Milan nie chcą obecnie zaakceptować takich warunków. W obu klubach panuje większa ostrożność przy podpisywaniu wysokich kontraktów.

Milan już wcześniej analizował inne opcje na rynku transferowym. „La Gazzetta dello Sport” informowała w kwietniu, że klub bardziej skłania się ku transferowi Alexandra Sorlotha z Atletico Madryt. W Mediolanie uznano, że sprowadzenie Lewandowskiego mogłoby okazać się zbyt kosztowne. Szczególnie duże znaczenie mają oczekiwania dotyczące wynagrodzenia.

Także Juventus nie planuje łatwo przekraczać ustalonego limitu płacowego. W Turynie granicą ma być około siedmiu milionów euro za sezon. Tyle według włoskich mediów ma zarabiać Kenan Yildiz po podpisaniu nowej umowy. Klub dopuszcza wyjątki jedynie w szczególnych przypadkach. Na razie wszystko wskazuje na to, że Lewandowski nie przekonał jeszcze władz Juventusu oraz Milanu do zmiany stanowiska.

Zobacz również: Barcelona znalazła nowego następcę Lewandowskiego. Kwota robi wrażenie