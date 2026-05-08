Juventus rusza po gwiazdę Man City. Presja transferu rośnie

Juventus coraz poważniej myśli o sprowadzeniu Bernardo Silvy i widzi w nim lidera nowego projektu. Angelo Di Livio uważa, że transfer gwiazdy Manchesteru City mógłby całkowicie odmienić drużynę.

Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Di Livio naciska na transfer Bernardo Silvy

Juventus rozpoczął rozmowy w sprawie Bernardo Silvy, którego kontrakt z Manchesterem City wygasa w czerwcu. Władze klubu chcą wykorzystać sytuację i sprowadzić jednego z najbardziej doświadczonych piłkarzy Premier League. Według „La Gazzetta dello Sport” portugalski pomocnik otrzymał już propozycję trzyletniej umowy. Klub liczy, że awans do Ligi Mistrzów pomoże sfinalizować operację.

Angelo Di Livio nie ukrywa, że byłby zachwycony takim ruchem. Były skrzydłowy Juventusu uważa, że drużynie brakuje dziś osobowości i piłkarzy zdolnych wziąć odpowiedzialność w najtrudniejszych momentach. – Poszedłbym po niego od razu, nawet pieszo. Gdy grasz z kimś takim, rośnie twoja siła i pewność siebie – powiedział w rozmowie z „Tuttosport”. Zdaniem byłego reprezentanta Włoch Bernardo Silva potrafi uspokoić grę i dodać drużynie pewności.

Di Livio zwrócił uwagę, że Juventus potrzebuje dziś zawodników z charyzmą. Były piłkarz porównał sytuację do Milanu, który dzięki transferowi Luki Modricia miał zyskać nową energię i doświadczenie. – Brakuje charyzmatycznych piłkarzy. Potrzebny jest transfer podobny do Modricia, który dodał wszystkim energii – podkreślił były zawodnik Bianconerich. Według niego taki ruch pozwoliłby Juventusowi szybciej wrócić do walki o najwyższe cele.

Były reprezentant Włoch odniósł się także do Luciano Spallettiego. Di Livio dostrzega podobieństwa między obecnym trenerem Starej Damy a legendarnym Marcello Lippim. Podkreślił ich charakter, wymagania i podejście do pracy. – To dwóch silnych perfekcjonistów z Toskanii. Dwóch zwycięzców. Luciano idealnie pasuje do Juventusu – ocenił były skrzydłowy.

