Vfl Wolfsburg – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (09.05.2026)

Vfl Wolfsburg zmierzy się z Bayernem Monachium w ramach 33. kolejki 1. Bundesligi. Mecz zaplanowano na sobotę (9 maja) o godzinie 18:30. Wilki czekają na triumf nad Bawarczykami od ponad 11 lat.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

VfL Wolfsburg Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2026 17:05

Wolfsburg – Bayern: typy bukmacherskie

VfL Wolfsburg podejmie Bayern Monachium w sobotnim meczu 33. kolejki 1. Bundesligi. Bawarski gigant ma już zapewnione mistrzostwo Niemiec i skoncentrował się na rywalizacji w Lidze Mistrzów. Jednak jego przygoda zakończyła się na półfinale po odpadnięciu z Paris Saint-Germain. W końcówce sezonu Bayern nie prezentuje już stabilności w defensywie. W trzech ostatnich meczach ligowych stracił aż osiem bramek.

Z kolei Wilki zajmują 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 26 punktów. Drużyna, w której występuje Kamil Grabara, wciąż ma szanse na utrzymanie, ale musi liczyć na udane występy w końcówce sezonu, w tym potencjalne baraże. Dla gospodarzy każdy punkt może mieć ogromne znaczenie w walce o pozostanie w Bundeslidze. Biorąc pod uwagę sytuację obu drużyn oraz formę Bayernu w ostatnich tygodniach, bardzo realnym scenariuszem wydaje się podział punktów w Wolfsburgu. Mój typ: remis.

Wolfsburg – Bayern: ostatnie wyniki

Piłkarze Wolfsburga w poprzedniej serii gier zremisowali z Freiburgiem (1:1). Wcześniej podzielili się punktami z Borussia Monchengladbach (0:0), a także odnieśli zwycięstwo nad Unionem Berlin (2:1). Zespół Vfl przegrał natomiast z Eintrachtem Frankfurt (1:2) oraz Bayerem Leverkusen (2:3).

Bayern przegrał pierwszy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain (4:5), a w rewanżu zremisował (1:1) na Allianz Arenie. W Bundeslidze zanotował remis z FC Heidenheim (3:3), odniósł zwycięstwo nad FSV Mainz (4:3) oraz wygrał z Bayerem Leverkusen (2:0) w półfinale Pucharu Niemiec.

Wolfsburg – Bayern: historia

Kamil Grabara wpuścił aż osiem bramek w styczniu spotkaniu z Bayerem na Allianz Arenie. W zeszłej kampanii Bawarczycy wygrali zarówno na wyjeździe, jak i przed własną publicznością. Ostatni raz Wilki sięgnęli po trzy punkty w rywalizacji z monachijczykami w styczniu 20215 roku.

Wolfsburg – Bayern: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów wyraźnie widać, że Bayern jest faworytem sobotniej potyczki z Vfl Wolfsburg. Jeśli rozważasz zakład na zwycięstwo monachijczyków, to taki kurs wynosi około 1.68. Natomiast triumf gospodarzy został wyceniony na poziomie 4.30, a remis 4.45.

VfL Wolfsburg Remis Bayern Monachium 5.00 4.90 1.57 4.70 4.75 1.59 5.00 4.90 1.59 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2026 17:05

Wolfsburg – Bayern: przewidywane składy

Vfl Wolfsburg: Grabara – Belocian, Vavro, Koulierakis – Kumbedi, Wimmer, Souza, Eriksen, Maehle, Amoura – Pejcinović

Bayern Monachium: Urbig – Stanisić, Kim, Ito, Laimer – Goretzka, Ndiaye – Diaz, Karl, Diaz – Jackson

Wolfsburg – Bayern: sonda

Kto wygra mecz? Vfl Wolfsburg

Remis

Bayern Monachium Vfl Wolfsburg

Remis

Bayern Monachium 0 Votes

Wolfsburg – Bayern: transmisja meczu

Mecz Vfl Wolfsburg – Bayern Monachium w 33. kolejce 1. Bundesligi odbędzie się w sobotę (9 maja) o godzinie 18:30. Starcie będzie dostępne na żywo na antenie Eleven Sports 2 oraz na portalu elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.