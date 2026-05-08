Manchester City – Brentford FC: typy, kursy, zapowiedź (09.05.2026)

Manchester City – Brentford: typy bukmacherskie

W 36. kolejce Premier League zagrają ze sobą zespoły, które w tabeli dzieli aż 20 punktów. Różnica boiskowa w meczach Manchesteru City i Brentfordu zwykle nie jest jednak nadto widoczna, więc po spotkaniu w Manchesterze można spodziewać się dosyć wyrównanej rywalizacji, a może nawet niespodzianki. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Manchester City – Brentford: ostatnie wyniki

Sześć zwycięstw z rzędu to passa, którą jeszcze kilka dni temu mógł chwalić się Manchester City. Obywatele szczyt dyspozycji osiągnęli w okresie kluczowych rozstrzygnięć na krajowym podwórku. Z tego względu niedawny remis 3:3 z Evertonem został odebrany jako sensacja. Gracze Pepa Guardioli najprawdopodobniej pozbawili się tą wpadką szansy na odzyskanie mistrzostwa Anglii.

Ze zwycięstwa w swoim ostatnim spotkaniu cieszył się natomiast Brentford, który pokonał inną londyńską drużynę, a konkretnie West Ham United. Było to przekonujące zwycięstwo, bo różnicą aż trzech trafień (3:0). Tym samym Brentford szybko podniósł się po porażce 1:2 z Manchesterem United.

Manchester City – Brentford: historia

Nikogo nie trzeba przekonywać specjalnie o różnicy jakości sportowej, która dzieli te kluby. Mimo tego Manchester City w ostatnich meczach nie miał żadnego wysokiego zwycięstwa z tym przeciwnikiem. Najwyższa różnica bramek miała miejsce w bieżącej kampanii, gdy Obywatele pokonali Brentford 2:0. W poprzednich potyczkach o losach spotkaniach decydowała różnica jednego trafienia.

Manchester City – Brentford: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester City, o czym świadczy współczynnik 1.37 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Brentford, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 7.25. Współczynnik na remis wynosi natomiast 5.25.

Manchester City – Brentford: kto wygra?

Manchester City – Brentford: przewidywane składy

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Gonzalez, Bernardo; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Hickey; Jensen, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Lewis-Potter; Thiago

Manchester City – Brentford: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Brentford odbędzie się w sobotę (9 maja) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

