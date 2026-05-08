Arsenal chce reprezentanta Brazylii. Możliwy transfer z Serie A

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Wesley z Romy w orbicie zainteresowań Arsenalu

Arsenal awansował do finału Ligi Mistrzów po wyeliminowaniu Atletico Madryt. W Budapeszcie zmierzy się z Paris Saint-Germain, które jest obrońcą prestiżowego trofeum. Londyńczycy stoją również przed ogromną szansą na zdobycie mistrzostwa Anglii. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Arsenal pozostaje liderem Premier League i ma pięć punktów przewagi nad Manchesterem City.

Na Emirates Stadium już trwają intensywne prace nad wzmocnieniem kadry przed kolejną kampanią. Jednym z zawodników, którzy znaleźli się na radarze, jest Wesley z Romy. 22-letni Brazylijczyk rozgrywa bardzo udany sezon w Serie A i wzbudza coraz większe zainteresowanie czołowych klubów w Europie.

Wesley imponuje nie tylko solidnością w defensywie, ale również aktywnością w ofensywie. Prawy obrońca regularnie angażuje się w akcje pod polem karnym rywali, dzięki czemu zapewnia drużynie jakość na skrzydle. Jego dynamika, szybkość i umiejętność gry w wysokim pressingu sprawiają, że idealnie wpisuje się w profil zawodnika poszukiwanego przez Mikela Artetę.

Dla samego piłkarza możliwość dołączenia do Arsenalu byłaby ogromnym krokiem naprzód. Wesley trafił do Romy latem ubiegłego roku z Flamengo za 25 milionów euro. Transfer szybko okazał się bardzo udaną inwestycją dla włoskiego klubu.

W trwającym sezonie defensor rozegrał 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. Brazylijczyk mocno liczy na wyjazd na tegoroczne mistrzostwa świata. Canarinhos w fazie grupowej zmierzą się z Maroko, Haiti oraz Szkocją.