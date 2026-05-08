Arsenal chce reprezentanta Brazylii. Możliwy transfer z Serie A

08:01, 8. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Calciomercato.it

Arsenal zamierza uszyć po Wesleya z AS Roma - wynika z informacji serwisu Calciomercato.it. Brazylijski obrońca wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Wesley z Romy w orbicie zainteresowań Arsenalu

Arsenal awansował do finału Ligi Mistrzów po wyeliminowaniu Atletico Madryt. W Budapeszcie zmierzy się z Paris Saint-Germain, które jest obrońcą prestiżowego trofeum. Londyńczycy stoją również przed ogromną szansą na zdobycie mistrzostwa Anglii. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Arsenal pozostaje liderem Premier League i ma pięć punktów przewagi nad Manchesterem City.

Na Emirates Stadium już trwają intensywne prace nad wzmocnieniem kadry przed kolejną kampanią. Jednym z zawodników, którzy znaleźli się na radarze, jest Wesley z Romy. 22-letni Brazylijczyk rozgrywa bardzo udany sezon w Serie A i wzbudza coraz większe zainteresowanie czołowych klubów w Europie.

Wesley imponuje nie tylko solidnością w defensywie, ale również aktywnością w ofensywie. Prawy obrońca regularnie angażuje się w akcje pod polem karnym rywali, dzięki czemu zapewnia drużynie jakość na skrzydle. Jego dynamika, szybkość i umiejętność gry w wysokim pressingu sprawiają, że idealnie wpisuje się w profil zawodnika poszukiwanego przez Mikela Artetę.

Dla samego piłkarza możliwość dołączenia do Arsenalu byłaby ogromnym krokiem naprzód. Wesley trafił do Romy latem ubiegłego roku z Flamengo za 25 milionów euro. Transfer szybko okazał się bardzo udaną inwestycją dla włoskiego klubu.

W trwającym sezonie defensor rozegrał 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. Brazylijczyk mocno liczy na wyjazd na tegoroczne mistrzostwa świata. Canarinhos w fazie grupowej zmierzą się z Maroko, Haiti oraz Szkocją.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości