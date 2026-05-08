Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (09.05.2026)

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin: typy i kursy na mecz 32. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (9 maja) o godzinie 20:15.

Górnik – Zagłębie, typy bukmacherskie

W sobotni wieczór odbędzie się niezwykle ważne spotkanie dla układów losów tabeli PKO Ekstraklasy. A w nim Górnik Zabrze zmierzy się przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin w ramach 32. kolejki. Gospodarze wciąż liczą się w walce o mistrzostwo Polski, dlatego każdy zdobyty punkt może mieć ogromne znaczenie na finiszu sezonu. Zagłębie natomiast walczy o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach i z pewnością zrobi wszystko, aby wywieźć z Zabrza korzystny rezultat. Zapowiada się więc intensywny i emocjonujący pojedynek, w którym stawka będzie wyjątkowo wysoka.

Ja uważam, że rywalizacja finalnie zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Górnika

Górnik – Zagłębie, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze jest w znakomitej formie. Gospodarze sobotniego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli aż cztery zwycięstwa (1:0 z Zawiszą Bydgoszcz w półfinale Pucharu Polski, 1:0 z Koroną Kielce, 2:1 z Jagiellonią Białystok oraz 2:0 z Rakowem Częstochowa w finale Pucharu Polski), a także zaliczyli jeden remis (1:1 z Legią Warszawa).

Zagłębie Lubin natomiast znajduje się w dołku. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Leszka Ojrzyńskiego odnieśli jedno zwycięstwo (1:0 z Radomiakiem Radom), zaliczyli jeden remis (0:0 z Cracovią), a także ponieśli aż trzy porażki (1:3 z Arką Gdynia, 0:1 z Legią Warszawa oraz 1:2 z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza).

Górnik – Zagłębie, historia

Rywalizacja Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin ma bogatą historię i od wielu lat jest stałym elementem rozgrywek Ekstraklasy. Oba zespoły wielokrotnie mierzyły się ze sobą w ważnych momentach sezonu, walcząc zarówno o wysokie lokaty, jak i cenne punkty w ligowej tabeli. Na przestrzeni lat trudno było wskazać zdecydowanego dominatora tej konfrontacji, ponieważ zarówno Górnik, jak i Zagłębie potrafiły regularnie sięgać po zwycięstwa. Ich spotkania często bywają wyrównane, zacięte i pełne walki, co sprawia, że od lat przyciągają uwagę kibiców PKO Ekstraklasy.

Górnik – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego spotkania jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.70. W przypadku zwycięstwa Zagłębia Lubin natomiast sięga nawet 5.00.

Górnik Zabrze Zagłębie Lubin 1.65 3.90 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2026 16:58

Górnik – Zagłębie, kto wygra?

Górnik – Zagłębie, przewidywane składy

Górnik Zabrze: Łubik – Sacek, Josema, Janicki, Janża – Kubicki, Hellebrand, Sadilek – Chłań, Liseth, Zmrzly

Zagłębie Lubin: Burić – Corluka, Nalepa, Michalski, Lucić – Dąbrowski, Kocaba – Grzybek, Kolan, Radwański, Szabo

Górnik – Zagłębie, transmisja meczu

Spotkanie Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

