Milan obserwuje tych napastników. Lista robi wrażenie

AC Milan planuje sprowadzenie nowego napastnika po zakończeniu sezonu. Rossoneri analizują kilka nazwisk, a kluczowe znaczenie dla transferów ma walka o awans do Ligi Mistrzów.

Na zdjęciu: Massimiliano Allegri - trener Milanu

Milan chce nowego lidera ofensywy

AC Milan skupia się na końcówce sezonu i walce o miejsce w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Klub uważa powrót do elitarnych rozgrywek za bardzo ważny także z powodów finansowych. Awans ma pozwolić na większe inwestycje podczas letniego okna transferowego. Priorytetem pozostaje sprowadzenie nowego środkowego napastnika.

Najgłośniejszym nazwiskiem na liście Milanu jest Dusan Vlahović. Serb od dłuższego czasu znajduje się pod obserwacją Rossonerich i może liczyć na wsparcie Massimiliano Allegriego. Juventus wstrzymał rozmowy dotyczące nowego kontraktu zawodnika, dlatego sytuacja napastnika pozostaje otwarta. Problemem mogą być jednak bardzo wysokie oczekiwania finansowe piłkarza.

Włoski klub analizuje również kandydaturę Alexandra Sorlotha. Napastnik Atletico Madryt może opuścić Hiszpanię po sezonie, a jego profil odpowiada działaczom Milanu. Atletico oczekuje za zawodnika co najmniej 25 milionów euro, choć media informują o możliwości negocjacji. Rossoneri obserwują także sytuację Roberta Lewandowskiego.

Polski napastnik wzbudza mieszane opinie wewnątrz klubu. Część działaczy uważa, że doświadczenie Lewandowskiego mogłoby pomóc drużynie zrobić kolejny krok. Inni mają jednak wątpliwości związane z wiekiem zawodnika i kosztami potencjalnej operacji. Agent piłkarza Pini Zahavi miał już rozmawiać z Milanem podczas ostatniej wizyty we Włoszech.

Na liście kandydatów znajdują się także Moise Kean, Gabriel Jesus, Goncalo Ramos oraz Jean Philippe Mateta. Milan monitoruje również sytuację Nicolasa Jacksona, który po zakończeniu wypożyczenia ma wrócić do Chelsea. Władze klubu chcą wybrać napastnika, który poprawi skuteczność zespołu i stanie się nowym liderem ofensywy w kolejnym sezonie.

