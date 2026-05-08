Messi nie ma wątpliwości ws. Yamala. Powiedział to wprost

Xinhua/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal otrzymał wyjątkową pochwalę od Messiego

FC Barcelona od lat czekała na piłkarza, który mógłby stać się symbolem nowej epoki po odejściu Lionela Messiego. W ostatnich miesiącach coraz więcej kibiców oraz ekspertów uważa, że takim zawodnikiem może być Lamine Yamal. Młody skrzydłowy mimo zaledwie osiemnastu lat już teraz należy do najważniejszych postaci pierwszego zespołu.

Hiszpańskie media podkreślają, że rozwój Yamala przebiega w błyskawicznym tempie. Piłkarz rozgrywa już trzeci sezon w seniorskiej drużynie Barcelony i regularnie decyduje o losach najważniejszych spotkań. Zdobyte trofea oraz drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki sprawiły, że wielu obserwatorów zaczęło widzieć w nim przyszłego lidera światowego futbolu.

Choć Messi i Yamal nigdy nie zagrali razem, porównania między nimi pojawiają się coraz częściej. Argentyńczyk podczas ostatniego wydarzenia organizowanego przez Adidas został zapytany o piłkarza, który najbardziej przypomina mu jego własne początki. – Jest nowe pokolenie piłkarzy, które ma przed sobą wiele lat gry, ale jeśli mam wybrać jednego przez wzgląd na wiek, to co już osiągnął i przyszłość, jaką może mieć, to jest to Lamine. Nie ma żadnych wątpliwości. Dla mnie jest najlepszy – powiedział Messi.

Słowa Argentyńczyka wywołały ogromne poruszenie w Hiszpanii. Messi już wcześniej chwalił młodego zawodnika Barcelony, ale tym razem poszedł znacznie dalej. Wielu kibiców uznało tę wypowiedź za symboliczne przekazanie pałeczki nowej gwieździe Blaugrany.

Lamine Yamal od dawna nie jest już traktowany wyłącznie jako wielki talent. W Barcelonie coraz częściej mówi się o nim jako o liderze projektu na kolejne lata. Dla młodego piłkarza uznanie ze strony Messiego może być jednym z najważniejszych momentów dotychczasowej kariery.

