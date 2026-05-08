Bayern chce gwiazdę ligi. Gra z Polakiem w drużynie

Bayern Monachium zamierza poprawić osiągnięcia z tego sezonu, co oznacza konieczność wzmocnienia kadry. Na celowniku Bawarczyków znalazła się gwiazda Serie A, która występuje w jednej drużynie z reprezentantem Polski. Szczegóły ujawnia Sacha Tavolieri.

Bayern rusza po reprezentanta Belgii

Mistrzostwo Niemiec, półfinał Ligi Mistrzów i możliwy triumf w DFB Pokal – takimi osiągnięciami w tym sezonie legitymuje się Bayern Monachium. Bawarczycy nie zamierzają spoczywać na laurach i mają w planach grę w finale kolejnej edycji Champions League. By przybliżyć się do tego celu, Die Roten muszą wzmocnić kadrę.

Na celowniku ekipy z Monachium znalazł się między innymi Anthony Gordon. Bayern rozważa także transfer gwiazdy Serie A. Kto może trafić na Allianz Arena? Sacha Tavolieri przekonuje, że kandydatem do przeprowadzki do Bundesligi jest Charles De Ketelaere.

Reprezentant Belgii w lecie 2022 roku zamienił Club Brugge na AC Milan, a od 2023 roku występuje w Atalancie. W szeregach zespołu z Bergamo 25-latek rozegrał już 139 meczów, zdobył 32 bramki i zanotował 31 asyst.

De Ketelaere, który dzieli szatnię z Nicolą Zalewskim, reprezentantem Polski, miał już wyrazić zgodę na przenosiny do Monachium. Teraz czas na finalizację rozmów między klubami. Vincent Kompany bez wątpienia potrzebuje kolejnego ofensywnego zawodnika w swojej drużynie.