Manchester United wciąż przygląda się bramkarzowi z Serie A

21:48, 7. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

Manchester United nie rezygnuje z obserwacji Ziona Suzukiego. Od miesięcy bramkarz Parmy Calcio jest łączony z Czerwonymi Diabłami. W grze o transfer Japończyka liczy się również Inter Mediolan - donosi Ekrem Konur.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Zion Suzuki wciąż łączony z Manchesterem United

Manchester United po latach odnalazł spokój między słupkami, stawiając na Senne Lammensa. Czerwone Diabły jednak poszukują zmiennika dla Belga i ich oczy znów są skierowane na Serie A. Ekrem Konur poinformował, że w kręgu zainteresowań angielskiego klubu znajduje się Zion Suzuki. Golkiper Parmy Calcio już od miesięcy jest łączony z przeprowadzką na Old Trafford.

Teraz Manchester United jednak stanie przed dobrą okazją do zatrudnienia Ziona Suzukiego. Bramkarz jest przekonany, że w nadchodzącym letnim okienku transferowym chce zmienić barwy klubowe. Tymczasem turecki dziennikarz zdradził, że Czerwone Diabły będą miały poważnego rywala w walce o Japończyka. Golkiper Parmy Calcio jest także pod obserwacją Interu Mediolan.

Zion Suzuki wyróżnia się na boiskach Serie A. Japończyk jednak jest bramkarzem, któremu często przydarzają się proste błędy, a na dodatek nawiedzają go problemy zdrowotne. Potencjał jednak drzemie ogromny w tym bramkarzu i nieprzypadkowo tak wielkie kluby zwróciły na niego uwagę.

W trwającej kampanii Zion Suzuki rozegrał 20 spotkań między słupkami Parmy Calcio. Reprezentant Japonii zdołał sześciokrotnie zakończyć mecz z zachowanym czystym kontem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości