Manchester United wciąż przygląda się bramkarzowi z Serie A

Manchester United nie rezygnuje z obserwacji Ziona Suzukiego. Od miesięcy bramkarz Parmy Calcio jest łączony z Czerwonymi Diabłami. W grze o transfer Japończyka liczy się również Inter Mediolan - donosi Ekrem Konur.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Zion Suzuki wciąż łączony z Manchesterem United

Manchester United po latach odnalazł spokój między słupkami, stawiając na Senne Lammensa. Czerwone Diabły jednak poszukują zmiennika dla Belga i ich oczy znów są skierowane na Serie A. Ekrem Konur poinformował, że w kręgu zainteresowań angielskiego klubu znajduje się Zion Suzuki. Golkiper Parmy Calcio już od miesięcy jest łączony z przeprowadzką na Old Trafford.

Teraz Manchester United jednak stanie przed dobrą okazją do zatrudnienia Ziona Suzukiego. Bramkarz jest przekonany, że w nadchodzącym letnim okienku transferowym chce zmienić barwy klubowe. Tymczasem turecki dziennikarz zdradził, że Czerwone Diabły będą miały poważnego rywala w walce o Japończyka. Golkiper Parmy Calcio jest także pod obserwacją Interu Mediolan.

Zion Suzuki wyróżnia się na boiskach Serie A. Japończyk jednak jest bramkarzem, któremu często przydarzają się proste błędy, a na dodatek nawiedzają go problemy zdrowotne. Potencjał jednak drzemie ogromny w tym bramkarzu i nieprzypadkowo tak wielkie kluby zwróciły na niego uwagę.

W trwającej kampanii Zion Suzuki rozegrał 20 spotkań między słupkami Parmy Calcio. Reprezentant Japonii zdołał sześciokrotnie zakończyć mecz z zachowanym czystym kontem.