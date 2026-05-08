Zagłębie Lubin lada moment powinno dopiąć pierwszy letni transfer. O krok od przeprowadzki do zespołu Miedziowych jest Juanca Pineda z Beroe Stara Zagora - przekazuje serwis telegraph.bg.

Juanca Pineda dołączy do Zagłębia Lubin?

Zagłębie Lubin wciąż liczy się w walce do europejskich pucharów. Władze klubu natomiast rozglądają się za wzmocnieniami, których będą mogli dokonać w nadchodzącym letnim okienku. Jak się okazuje, Miedziowi lada moment mogą dopiąć pierwsze wzmocnienie. Serwis telegrach.bg zdradza, że blisko przyjścia do drużyny Leszka Ojrzyńskiego jest Juanca Pineda, który na co dzień reprezentuje barwy Beroe Starej Zagory.

Transfer skrzydłowego z Dominikany będzie wiązał się z ogromnym wydatkiem. Wspomniane źródło zdradza, że koszt przeprowadzki 26-latka do Zagłębia Lubin może wynieść nawet 800 tysięcy euro. Tym samym etatowy reprezentant swojego kraju stałby się najdroższym piłkarzem pozyskanym przez Miedziowych.

Juanca Pineda urodził się na Dominikanie, ale umiejętności piłkarskie szlifował już w Hiszpanii. Skrzydłowy jest wychowankiem akademii Getafe, ale nigdy nie miał okazji zadebiutować w ich seniorskich barwach. Przełomowym momentem w karierze 26-latka była przeprowadzka do Bułgarii, gdzie tak naprawdę rozkwitł jego futbolowy talent.

W obecnym sezonie Juanca Pineda rozegrał 32 spotkania w koszulce Boroe Starej Zagory. Reprezentant Dominikany strzelił jednego gola, a także zaliczył sześć asyst.