Inter bez gwiazdy na finał Pucharu Włoch

Inter Mediolan może przystąpić do finału Pucharu Włoch bez Hakana Calhanoglu. Według „Sky Sport Italia” szanse na występ tureckiego pomocnika przeciwko Lazio są obecnie bardzo niewielkie.

Inter Mediolan wciąż świętuje zdobycie mistrzostwa Włoch, które zapewnił sobie na trzy kolejki przed końcem sezonu. Drużyna Cristiana Chivu wraca jednak do rywalizacji ligowej już w sobotę i zmierzy się z Lazio. Kilka dni później oba zespoły spotkają się także w finale Pucharu Włoch na Stadio Olimpico.

Największe obawy w Mediolanie dotyczą sytuacji Hakana Calhanoglu. Pomocnik nadal trenuje indywidualnie i nie bierze udziału w zajęciach z drużyną. Włoskie media informują, że zawodnik na pewno opuści najbliższy mecz ligowy. Bardzo mało prawdopodobny pozostaje także jego występ w finale krajowego pucharu.

Turecki pomocnik zmagał się w tym sezonie z wieloma problemami zdrowotnymi. Ostatnio doznał urazu lewego uda, który ponownie wykluczył go z gry. Calhanoglu nie chce ryzykować pogłębienia kontuzji przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. W klubie również podchodzą do sytuacji zawodnika bardzo ostrożnie.

Inter może mieć również problem z Francesco Pio Esposito. Młody napastnik zszedł z boiska już w przerwie meczu z Parmą z powodu problemów z plecami. Piłkarz nadal nie wrócił do pełni zdrowia. Jednocześnie klub nie zamierza przyspieszać powrotu Lautaro Martineza.

Wszystko wskazuje więc na to, że w ataku przeciwko Lazio mogą wystąpić Ange Yoan Bonny oraz Marcus Thuram. Dobrą wiadomością dla sztabu szkoleniowego pozostaje natomiast powrót Luisa Henrique do treningów po problemach z prawym udem. Zawodnik powinien znaleźć się w kadrze na najbliższe spotkanie.

