Ibrahimović wskazał wymarzonego kandydata na trenera Milanu

Milan stoi przed kolejną przebudową, a Zlatan Ibrahimović chce, aby Rossoneri postawili na trenera z wyraźnym stylem gry i nowoczesnym podejściem do futbolu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

Ibrahimović wskazał kierunek dla Milanu

Po rozczarowującym sezonie i braku awansu do Ligi Mistrzów w Mediolanie ruszyły wielkie zmiany. Z klubem pożegnał się Massimiliano Allegri, a zarząd rozpoczął poszukiwania szkoleniowca, który poprowadzi nowy projekt.

Według informacji z Włoch Zlatan Ibrahimović mocno naciska na wybór trenera o profilu przypominającym Cesca Fabregasa. Chodzi o szkoleniowca stawiającego na konkretną filozofię gry, budowanie wyraźnej tożsamości zespołu i osiąganie wyników poprzez sposób grania, a nie wyłącznie końcowy rezultat. Sam Hiszpan pozostaje marzeniem Szweda.

Właśnie dlatego Antonio Conte nie jest obecnie pierwszym wyborem Milanu, mimo że po odejściu z Napoli naturalnie pojawił się w medialnych spekulacjach. W klubie mają szukać innego kierunku.

Na liście nazwisk analizowanych przez Rossonerich znajdują się między innymi Xavi, Andoni Iraola, Mark van Bommel i Thiago Motta. Dwaj ostatni mają być szczególnie cenieni przez Ibrahimovicia. Milan chce dokładnie przeanalizować kandydatów jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Zmiany obejmują również struktury klubu. Gerry Cardinale spotkał się ostatnio ze Zlatanem Ibrahimoviciem i Massimo Calvellim, aby omówić przyszłość Milanu. Niedługo później ogłoszono odejścia Giorgio Furlaniego, Geoffreya Moncady i Iglego Tare.