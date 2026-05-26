Man City wybrał następcę Guardioli. Porozumienie już blisko

Manchester City wskazał Enzo Mareskę jako następcę Pepa Guardioli - potwierdza Fabrizio Romano. Umowa włoskiego menedżera na Etihad Stadium ma obowiązywać do czerwca 2029 roku.

Enzo Maresca już o krok od Manchesteru City

Manchester City zakończył sezon z dwoma trofeami – Pucharem Anglii oraz Pucharem Ligi Angielskiej. W rozgrywkach Premier League The Citizens zajęli drugie miejsce. Mistrzostwo Anglii powędrowało w ręce piłkarzy Arsenalu, którzy czekali na wielki triumf aż 22 lata.

Po dziesięciu latach z Etihad Stadium odchodzi Pep Guardiola. Hiszpański szkoleniowiec, mimo że jego kontrakt obowiązywał do 2027 roku, zdecydował się zakończyć pracę w Man City. Były trener Barcelony i Bayernu Monachium sięgnął z angielskim klubem aż po sześć tytułów mistrzowskich.

Władze klubu nie potrzebowały jednak dużo czasu, by wskazać następcę Guardioli. Jak ujawnił Fabrizio Romano, nowym menedżerem Manchesteru City zostanie Enzo Maresca, który podpisał już trzyletni kontrakt z klubem z Etihad Stadium. Oficjalne ogłoszenie ma nastąpić w najbliższych dniach.

🚨 Enzo Maresca has already signed a three year deal as Manchester City new manager.



Agreement until June 2029 and new chapter to start soon at #MCFC, with Maresca fully involved in the transfer strategy.



Here we go, 100% confirmed. 💙🆕 pic.twitter.com/e4RsMLTKcy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2026

Włoski szkoleniowiec ma być już w pełni zaangażowany w przygotowania do nowego sezonu oraz planowanie działań transferowych. Maresca w sezonie 2022/2023 pracował już w sztabie trenerskim Manchesteru City u boku Guardioli.

Potem rozpoczął samodzielnie prowadził Leicester City, a następnie trafił do Chelsea. Przygoda w londyńskim klubie zakończyła się zwolnieniem na początku stycznia. Maresca z The Blues zdobył Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.