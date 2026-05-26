Man City wybrał następcę Guardioli. Porozumienie już blisko

Enzo Maresca już o krok od Manchesteru City
Manchester City zakończył sezon z dwoma trofeami – Pucharem Anglii oraz Pucharem Ligi Angielskiej. W rozgrywkach Premier League The Citizens zajęli drugie miejsce. Mistrzostwo Anglii powędrowało w ręce piłkarzy Arsenalu, którzy czekali na wielki triumf aż 22 lata.
Po dziesięciu latach z Etihad Stadium odchodzi Pep Guardiola. Hiszpański szkoleniowiec, mimo że jego kontrakt obowiązywał do 2027 roku, zdecydował się zakończyć pracę w Man City. Były trener Barcelony i Bayernu Monachium sięgnął z angielskim klubem aż po sześć tytułów mistrzowskich.
Władze klubu nie potrzebowały jednak dużo czasu, by wskazać następcę Guardioli. Jak ujawnił Fabrizio Romano, nowym menedżerem Manchesteru City zostanie Enzo Maresca, który podpisał już trzyletni kontrakt z klubem z Etihad Stadium. Oficjalne ogłoszenie ma nastąpić w najbliższych dniach.
Włoski szkoleniowiec ma być już w pełni zaangażowany w przygotowania do nowego sezonu oraz planowanie działań transferowych. Maresca w sezonie 2022/2023 pracował już w sztabie trenerskim Manchesteru City u boku Guardioli.
Potem rozpoczął samodzielnie prowadził Leicester City, a następnie trafił do Chelsea. Przygoda w londyńskim klubie zakończyła się zwolnieniem na początku stycznia. Maresca z The Blues zdobył Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.