Inter ma na oku pomocnika. Spore pieniądze na stole

19:21, 25. maja 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

Inter Mediolan rozgląda się za nowym pomocnikiem. Jak się okazuje, jeden z ich tropów prowadzi do Boca Juniors. Na celowniku mistrzów Serie A znalazł się Tomas Aranda, za którego trzeba zapłacić 20 milionów euro - donosi Ekrem Konur.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter Mediolan sięgnął zarówno po mistrzostwo Serie A, jak i Puchar Włoch. Ambicje drużyny prowadzonej przez Cristiana Chivu są jednak zdecydowanie większe. Zespół chce zwojować Ligę Mistrzów. A żeby tak się stało – potrzebne są wzmocnienia. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się o ich nowym celu transferowym. Na radarze Nerazzurrich znalazł się Tomas Aranda z Boca Juniors.

Argentyński pomocnik stał się łakomym kąskiem na rynku, a Inter Mediolan nie jest osamotniony w walce o transfer. Nazwy innych drużyn jednak nie zostały zdradzone. Nerazzurri natomiast będą musieli sporo zapłacić za transfer 18-latka. Klauzula odstępnego w umowa zawodnika z Boca Juniors wynosi aż 20 milionów euro.

Przyjście Tomasa Arandy sprawi, że Piotr Zieliński będzie miał nowego konkurenta do walki o skład. Nie wydaje się jednak, aby z miejsca Argentyńczyk zagroził reprezentantowi Polski. Jednak 18-latek należy do grona perspektywicznych piłkarzy, którzy w przyszłości mógłby stanowić o sile obecnych mistrzów serie A.

Tomas Aranda dotychczas rozegrał 20 spotkań w seniorskich barwach Boca Juniors. Argentyńczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także zaliczył dwie asysty.

