Milan celuje w gracza Liverpoolu. Poważne zainteresowanie

20:13, 25. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

AC Milan zaczął rozglądać się za przyszłymi wzmocnieniami. Jak się okazuje, Rossoneri mogą osłabić Liverpool. Z przeprowadzką na San Siro zaczął być łączony Joe Gomez - donosi Ekrem Konur.

Piłkarze Milanu
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Joe Gomez w Milanie? Przyszłość w Liverpoolu w zasadzie przekreślona

AC Milan przeżył w niedzielę prawdziwą katastrofę. Drużyna Massimiliano Allegriego miała w rękach awans do Ligi Mistrzów, ale porażka z Cagliari Calcio (1:2) wszystko przekreśliła. Trener został już zwolniony, a klub myśli o budowie składu. Ekrem Konur informuje, że Rossoneri mogą sięgnąć po transfer prosto z Liverpoolu, ponieważ w kręgu ich zainteresowań znalazł się Joe Gomez.

Przyszłość angielskiego defensora na Anfield Road wisi na włosku. The Reds rozważają rozstanie ze swoim graczem, a AC Milan nie jest osamotniony w wyścigu po transfer. 28-latek jest również łączony z Besiktasem. Ale to włoska ekipa wzbudza na ten moment większe zainteresowanie. Warto zaznaczyć, że obrońca już w przeszłości był łączony z przeprowadzką na San Siro.

W ostatnich latach AC Milan dokonał wielu wzmocnień z Premier League. W większości okazały się to bardzo dobre ruchy, ale ostatni transfer był bardzo kiepski. Pervis Estupinan miał szturmem wziąć Serie A, ale oprócz dobrego występu w derbach z Interem Mediolan, zawodnik był tylko cieniem samego siebie.

Joe Gomez natomiast w minionej kampanii rozegrał 33 spotkania w koszulce Liverpoolu. Angielski obrońca nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może się pochwalić dwoma asystami.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości