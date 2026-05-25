AC Milan zaczął rozglądać się za przyszłymi wzmocnieniami. Jak się okazuje, Rossoneri mogą osłabić Liverpool. Z przeprowadzką na San Siro zaczął być łączony Joe Gomez - donosi Ekrem Konur.

Joe Gomez w Milanie? Przyszłość w Liverpoolu w zasadzie przekreślona

AC Milan przeżył w niedzielę prawdziwą katastrofę. Drużyna Massimiliano Allegriego miała w rękach awans do Ligi Mistrzów, ale porażka z Cagliari Calcio (1:2) wszystko przekreśliła. Trener został już zwolniony, a klub myśli o budowie składu. Ekrem Konur informuje, że Rossoneri mogą sięgnąć po transfer prosto z Liverpoolu, ponieważ w kręgu ich zainteresowań znalazł się Joe Gomez.

Przyszłość angielskiego defensora na Anfield Road wisi na włosku. The Reds rozważają rozstanie ze swoim graczem, a AC Milan nie jest osamotniony w wyścigu po transfer. 28-latek jest również łączony z Besiktasem. Ale to włoska ekipa wzbudza na ten moment większe zainteresowanie. Warto zaznaczyć, że obrońca już w przeszłości był łączony z przeprowadzką na San Siro.

W ostatnich latach AC Milan dokonał wielu wzmocnień z Premier League. W większości okazały się to bardzo dobre ruchy, ale ostatni transfer był bardzo kiepski. Pervis Estupinan miał szturmem wziąć Serie A, ale oprócz dobrego występu w derbach z Interem Mediolan, zawodnik był tylko cieniem samego siebie.

Joe Gomez natomiast w minionej kampanii rozegrał 33 spotkania w koszulce Liverpoolu. Angielski obrońca nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może się pochwalić dwoma asystami.