Juventus coraz bliżej hitu transferowego mimo braku Ligi Mistrzów

Juventus nie zamierza długo rozpamiętywać rozczarowującego sezonu. Po utracie miejsca w Lidze Mistrzów w Turynie ruszyły przygotowania do przebudowy zespołu, a jednym z pierwszych celów transferowych ma być Alisson Becker.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus chce szybko zamknąć wielki transfer

Juventus zakończył sezon na szóstym miejscu i zamiast walki w Lidze Mistrzów zagra w kolejnych rozgrywkach Ligi Europy. Remis z Torino w ostatniej kolejce tylko przypieczętował sportową i finansową porażkę, dlatego w klubie rozpoczął się proces budowy nowego projektu.

Jednym z najważniejszych tematów stała się obsada bramki. Według informacji Romeo Agrestiego Juventus mocno pracuje nad sprowadzeniem Alissona Beckera. Brazylijski bramkarz Liverpoolu ma być postrzegany jako zawodnik, który może stać się nowym numerem jeden i jednym z liderów zespołu.

Brak awansu do Ligi Mistrzów nie miał zmienić nastawienia piłkarza. Według doniesień Alisson nadal pozostaje zainteresowany przeprowadzką do Turynu i pozytywnie ocenia kierunek sportowy obrany przez klub. W Juventusie odbierane jest to jako bardzo ważny sygnał.

Rozmowy mają trwać od kilku dni. Otoczenie reprezentanta Brazylii miało przekazać działaczom Juventusu, że zawodnik jest otwarty na przenosiny po wielu latach spędzonych w Liverpoolu.

Do zamknięcia transferu droga nadal pozostaje jednak wymagająca. Juventus musi osiągnąć pełne porozumienie zarówno z przedstawicielami zawodnika, jak i Liverpoolem. Alisson nadal ma ważny kontrakt z angielskim klubem do czerwca 2027 roku. The Reds są jednak otwarci na oddanie bramkarza za około 15 mln euro, a w Turynie panuje przekonanie, że sprawa może nabrać tempa.