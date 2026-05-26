Man City chce sprzedać skrzydłowego. Ligowy rywal poprosił o transfer

Manchester City może latem rozstać się z Savinho. Jak przekazał "Daily Mail", brazylijski skrzydłowy trafił na listę życzeń Tottenhamu Hotspur.

Manchester City zakończył sezon na drugiej pozycji w Premier League. Z angielskim klubem pożegnał się Pep Guardiola. Hiszpański menedżer pracował dziesięć lat na Etihad Stadium. W klubie coraz częściej mówi się o możliwych zmianach kadrowych i przebudowie zespołu. Wśród zawodników, których przyszłość stoi pod znakiem zapytania, pojawia się Savinho.

Brazylijski skrzydłowy znalazł się na radarze Tottenhamu Hotspur, który może zapłacić nawet 60 milionów funtów za jego transfer. Klub z północnego Londynu od dłuższego czasu obserwuje 22-latka. Próby jego pozyskania miały miejsce latem ubiegłego roku. Jednak Guardiola zdecydowanie sprzeciwił się jego odejściu.

Kontrakt zawodnika z The Citizens obowiązuje do czerwca 2031 roku. Według źródeł zbliżonych do klubu, Savinho ma być otwarty na zmianę otoczenia, jeśli otrzyma atrakcyjną ofertę. Co ciekawe, zainteresowanie Brazylijczykiem wykazuje również Newcastle United. Fabrizio Romano również potwierdza, iż Tottenham wznowił rozmowy w sprawie Savinho. Londyńczycy są przekonani, że tym razem uda się doprowadzić do przełomu i sprowadzić utalentowanego skrzydłowego.

🚨⚪️ Understand Tottenham have now reactivated talks to sign Savinho this summer.



Initial discussions underway after last summer deal was on, then collapsed as Man City decided not to sell.



Savio, open to the move.



Newcastle also monitoring him.



🎥 https://t.co/TtZQPcFwhu pic.twitter.com/Z6d0S7gsuG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2026

Savinho trafił do Manchesteru City w 2024 roku z Troyes za 25 milionów euro. Wcześniej występował również w barwach PSV Eindhoven oraz Girony. W drużynie z niebieskiej części Manchesteru skrzydłowy rozegrał dotychczas 84 mecze, w których zdobył siedem bramek i zanotował 16 asyst.