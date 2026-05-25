Milan wyciągnął konsekwencje! Przyszłość Allegriego wyjasniona

18:37, 25. maja 2026
Kacper Karpowicz
AC Milan w fatalnym stylu zakończył sezon 2025/26. Władze klubu wyciągnęły konsekwencje i postanowiły rozstać się z Massimiliano Allegrim. Rossoneri wystosowali oficjalny komunikat.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Oficjalnie: Massimiliano Allegri zwolniony z AC Milanu

AC Milan nie wyobrażał sobie w najgorszych snach tak fatalnej końcówki sezonu. Jeszcze nie tak dawno Rossoneri bili się z Interem Mediolan o mistrzostwo Serie A, a finalnie nie udało im się zakwalifikować do Ligi Mistrzów. W poniedziałek na oficjalnej stronie klubowej pojawił się oficjalny komunikat, z którego dowiedzieliśmy, że zakończono współpracę z Massimiliano Allegrim.

Włoski szkoleniowiec ze skutkiem natychmiastowym został zwolniony z AC Milanu. Trener nie jest jednak jedyną głową, która poleciała z klubu. Również Igli Tare, dotychczasowy dyrektor sportowy, prezes Giorgio Furlani, a także Geoffrey Moncada, dyrektor techniczny, zostali pożegnani przez Rossonerich. Teraz właściwie pełna władza należy do Zlatana Ibrahimovicia.

Kibice AC Milanu mogą być zadowoleni, że zakończono współpracę z Massimiliano Allegrim. Zespół pod wodzą tego szkoleniowca był jedną z najbardziej grających ekip w całej Serie A. Fani chcieli natychmiastowych zmian i takie otrzymali. Teraz przez klubem zadanie, aby zatrudnić odpowiedniego opiekuna, który poprowadzi drużynę do sukcesów.

AC Milan w przyszłym sezonie będzie występował w Lidze Europy. Jeśli klub dokona dobrego wyboru na ławkę trenerską, a także dokona porządnych transferów, to mogą namieszać w tych rozgrywkach. A wiemy, że o krok od przeprowadzki na San Siro jest m.in. Leon Goretzka.

