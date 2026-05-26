Duże czyszczenie kadry w Ruchu Chorzów. Klub potwierdził odejścia

08:35, 26. maja 2026
Źródło: Goal.pl / Ruch Chorzów

Ruch Chorzów rozpoczął letnie porządki kadrowe przed kampanią 2026/2027. Klub potwierdził odejście aż sześciu zawodników, których kontrakty wygasną wraz z końcem czerwca.

Waldemar Fornalik
fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Ruch Chorzów ruszył z przebudową kadry

Ruch Chorzów oficjalnie poinformował o pierwszych decyzjach personalnych przed nowym sezonem. Jak przekazało biuro prasowe klubu z Betclic 1. Ligi, wygasające 30 czerwca kontrakty sześciu zawodników nie zostaną przedłużone. Z klubem pożegnają się zatem: Bartłomiej Gradecki, Mo Mezghrani, Dominik Preisler, Jakub Szymański, Przemysław Szymiński oraz Mateusz Szwoch.

Najdłużej z tego grona z Niebieskimi związani byli Jakub Szymański, Mo Mezghrani i Mateusz Szwoch. Wszyscy spędzili w ekipie z Chorzowa dwa sezony. Szymański rozegrał w tym czasie sześć spotkań ligowych oraz cztery mecze w krajowym pucharze, notując cztery czyste konta. Mezghrani wystąpił łącznie w 47 meczach i zdobył cztery bramki, natomiast Szwoch zanotował aż 67 występów, w których siedmiokrotnie wpisywał się na listę strzelców.

Jak przypomina biuro prasowe Ruchu, Dominik Preisler dołączył do zespołu w rundzie wiosennej 2025 roku. Czeski lewy obrońca rozegrał 33 spotkania i strzelił dwa gole. Znacznie krócej trwała przygoda Przemysława Szymińskiego, który był zawodnikiem chorzowskiej drużyny od początku sezonu 2025/2026 i zaliczył trzy mecze w Betclic 1. Lidze.

Najkrótszy epizod w klubie zanotował natomiast Bartłomiej Gradecki. Bramkarz trafił do Ruchu w październiku ubiegłego roku i zakończył pobyt z bilansem 15 spotkań oraz czterech czystych kont.

Decyzje ogłoszone przez klub z Chorzowa pokazują, że rozpoczęła się przebudowa kadry przed kolejnymi rozgrywkami. Niewykluczone, że w najbliższych tygodniach kibice usłyszą także o pierwszych transferach do zespołu.

