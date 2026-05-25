Nicola Zalewski w najbliższym czasie rozpocznie pracę z nowym szkoleniowcem. Atalanta żegna Raffaele Palladino i już wybrała jego następcę. Fabrizio Romano potwierdza - to trener, który pracował m.in. w Chelsea.

Zalewski już wie, kto obejmie Atalantę

W sierpniu 2025 roku Nicola Zalewski po raz kolejny w krótkim odstępie czasu zmienił klubowe barwy. Inter za osiem milionów euro wykupił go z Romy, a następnie reprezentanta Polski za 17,5 mln pozyskała Atalanta. W tym sezonie 24-latek rozegrał 42 spotkania, w których strzelił dwa gole i zanotował siedem asyst.

W Bergamo Zalewski najpierw współpracował z Ivanem Juriciem, ale Chorwat został zwolniony w listopadzie. Zastąpił go Raffaele Palladino, który doprowadził zespół do 7. miejsca w Serie A , półfinału Pucharu Włoch i 1/8 finału Ligi Mistrzów. Włoski szkoleniowiec nie otrzymał szansy w następnych rozgrywkach. Fabrizio Romano zapowiada rozstanie z 42-latkiem i podaje nazwisko jego następcy.

Na New Balance Arena zamelduje się Maurizio Sarri, który nie będzie kontynuował swojej przygody w Lazio. Doświadczony trener nie jest w stanie znaleźć wspólnego języka z Claudio Lotito i poszuka nowego wyzwania.

W CV rodowitego Neapolitańczyka widnieją także takie kluby, jak Pescara, Empoli, Napoli, Chelsea (triumf w Lidze Europy 18/19) i Juventus (mistrzostwo Włoch 19/20). W Rzymie pracował od lipca 2021 roku do marca 2024 roku, a następnie od czerwca 2025 roku.